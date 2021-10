Cartea „Spovedanie şi comuniune” a Mitropoliului Andrei, recent tradusă în germană, va fi lansată la München

În cadrul unei seri de lectură, joi, 21 octombrie 2021, începând cu ora 18:00, în Sala Crucilor din cadrul Aşezământului Bisericesc din München (Aubing), va fi prezentată cartea „Spovedanie şi comuniune” (Beichte und Kommunion) a Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Volumul a fost tradus recent în limba germană de teologul evanghelic dr. Jürgen Henkel.

Prezentarea de carte este organizată de Institutul germano-român pentru Teologie, Ştiinţă, Cultură şi Dialog „Ex Fide Lux ”, cu sediul în Nürnberg, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Ludwig Maximilian” din München şi cu Centrul Bisericesc München.

Evenimentul se va desfășura în limba germană, în prezența autorului, traducătorului și a altor invitați de seamă.

„L-am cunoscut pe Mitropolitul Andrei pe când era încă arhiepiscop la Alba Iulia. Mi-a oferit această carte în 1998, când ne-am întâlnit în Palatul Arhiepiscopiei. Am citit-o și m-a fascinat. Într-o perioadă de dezorientare spirituală și duhovnicească a omului modern și secular, avem de a face aici cu un model deosebit de consistent pentru noi, care combină îngrijirea duhovnicească, sfaturile concrete pentru viață și accentul pus pe viața duhovnicească cu activitatea sacerdotală a preotului-duhovnic. Este o alternativă creștin-ortodoxă la individualismul și autonomia omului, care este înțeleasă greșit ca emancipare față de Dumnezeu. Ambele concepte influențează, de zeci de ani, foarte multe curente filosofice și intelectuale din Occident”, spune teologul Jürgen Henkel, traducătorul cărții.

De asemenea, acesta mai adaugă că „această lucrare mi-a fost de folos și în teza de doctorat despre părintele Dumitru Stăniloae. Încă de când am citit-o, în 1998, mi-am propus să o public în limba germană. Am început traducerea în 2007, însă tot mereu apăreau altele și altele de făcut. Acum, slavă Domnului, am reușit”.

Pentru mai multe detalii, citiți și Volumul „Spovedanie și comuniune” al Părintelui Mitropolit Andrei, publicat în limba germană