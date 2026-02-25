Cateheza a 54 – a Sfântului Teodor Studitul | Constantin Grigore

Catehezele Teodor Studitul ocupă un loc aparte în structura Triodului. Sfântul Teodor nu a fost un scriitor contemplativ, ci mai degrabă un moralist ( arhid. Ioan. I. Ică jr). Aceste veritabile conferințe duhovnicești erau ținute în zilele de miercuri, vineri și duminică de către Sfântul Teodor Studitul monahilor săi de la Mănăstirea Studion, model catehetic preluat și de Sfântul Paisie de la Neamț.

Cateheza 54 a Sfântului Teodor Studitul, rostită în fața obștii de la Mănăstirii Studion, în Miercurea primei săptămâni a Postului Mare, se înscrie în marea tradiție patristică a înțelegerii Postului Mare nu ca simplă disciplină ascetică, ci ca timp harismatic, ca eveniment duhovnicesc care restructurează existența omului și a comunității. Textul are o dublă mișcare: una contemplativă, care surprinde frumusețea și rostul postului, și una pedagogic-morală, care avertizează asupra pericolelor ce pândesc pe cel aflat pe calea nevoinței.

Cateheza 54 se deschide astfel: ,,Frați și părinți, vremea Postului Mare comparată cu tot anul pare a fi ca un port neînvaluit de valuri, în care revărsându-se toți oamenii, se bucură de seninătate duhovnicească. Nu numai pentru monahi, ci și pentru laici, mici și mari, conducători și conduși, împărați și preoți, pentru orice neam și pentru orice vârstă este mântuitor timpul ce ne stă înainte. Căci orașele, și satele mai ales, se opresc din toată zarva și tulburarea lor. Dar se întăresc psalmodiile și doxologiile, rugăciunile și citirile, pentru care bunul nostru Dumnezeu, milostivindu-Se, liniștește duhurile noastre, ne iartă greșelile noastre, dacă vom cădea înaintea Lui cu inimă sinceră, cu frică și cutremur, și vom plânge făgăduindu-I Lui îmbunătățirea noastră pe mai departe. Dar pentru cei ce trăiesc în lume să vorbească parohii bisericilor cele cuvenite. Căci au nevoie cei ce aleargă în arenă de încurajarea celor ce luptă împreună cu ei. La fel și cei ce postesc au nevoie de mângâierea învățătorilor. Dar fiindcă eu am fost pus în fruntea voastră, a cinstiților, vouă vă și vorbesc, și aceasta pe scurt.

Postul, așadar, este înnoirea sufletului. Căci zice Sfântul Apostol: Chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinlăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Iar dacă se înnoiește, este limpede că se înfrumusețează potrivit frumuseții arhetipului. Iar înfrumusețat fiind, atrage asupra sa dragostea Celui ce a zis: Eu și Tatăl Meu vom veni și ne vom face sălaș la el. Dacă, așadar, atât de mare este harul postului, încât ne face pe noi sălaș al lui Dumnezeu³, suntem datori, fraților, să-l primim cu bucurie, fără să ne simțim împovărați de simplitatea regimului, știind că Domnul, deși putea să hrănească îmbelșugat, a primit cu pâine și cu apă miile de oameni din pustie⁴. Apoi ceea ce este neobișnuit (postul), ușurat fiind prin râvnă, va deveni neîntristător.

Dar postul nu se limitează numai la mâncăruri, ci constă în depărtarea de orice rău, precum au spus dumnezeieștii noștri părinți. Să ne depărtăm, așadar, de acedie, de trândăvie, de lene, de pizmă, de ceartă, de răul obicei, de îngăduința față de sine, de idioritmie. Și să ne depărtăm de pierzătoarea poftă, fiindcă șarpele cel cu multe chipuri întinde curse celor ce postesc. Să-L auzim pe cel ce zice: „Era frumos la vedere și bun de mâncare rodul care m-a omorât”. Și vezi că a zis că era frumos la vedere, nu cu firea. Așa cum cineva care ține mult o rodie trecută în coajă roșie o va afla stricată, asemenea și plăcerea fățărnicește dulceată nespusă, dar când este luată, se află mai amară ca fierea, înghițind sufletul prins de ea mai mult decât o sabie ascuțită cu două tăișuri.

Ceea ce a pătimit strămoșul nostru Adam amăgit de șarpe. Fiindcă s-a atins de mâncarea interzisă, a aflat moarte în loc de viață⁵. Aceasta pătimesc toți cei care de atunci și până acum sunt înșelați de balaur în același chip. Căci așa cum el însuși fiind întuneric se preface în înger de lumină⁶, tot așa știe să prefacă răul în bine, amarul în dulce, întunericul în lumină, urâtul în frumos, ceea ce este ucigător în ceea ce este viu. Și astfel cel prearău nu pierde niciodată ocazia să amăgească lumea”. ( Sf. Teodor Studitul, Cateheze mici, trad. De Laura Enache, Doxologia, 2018)

Sfântul Teodor deschide cateheza cu o metaforă de mare forță simbolică: Postul Mare este „un port neînvaluit de valuri”. Imaginea sugerează liniștea, siguranța și adăpostul, în contrast cu marea agitată a vieții cotidiene. Anul întreg este o navigare primejdioasă, dar Postul Mare devine locul de oprire, de regăsire a orientării, de pace lăuntrică. Această metaforă nu este una individualistă: în port se adună toți oamenii, ceea ce indică dimensiunea eclezială și universală a postului. El nu este rezervat monahilor, ci este mântuitor pentru întreaga umanitate, indiferent de statut social, vârstă sau funcție.

Această universalitate este accentuată prin descrierea unei liniștiri a lumii: orașele și satele își încetinesc ritmul, iar zgomotul este înlocuit de psalmodie, rugăciune și lectură. Postul apare astfel ca o transfigurare a timpului și a spațiului, o suspendare a haosului obișnuit pentru a face loc lucrării harului. Dumnezeu răspunde acestei schimbări prin milostivire: iertarea păcatelor și pacea sufletului sunt condiționate de o atitudine interioară autentică – inimă sinceră, frică de Dumnezeu, plâns al pocăinței și hotărârea îndreptării.

Sfântul Teodor introduce apoi o temă importantă: responsabilitatea pastorală. Cei care trăiesc în lume au nevoie de încurajare, de cuvânt potrivit, de mângâiere. Imaginea arenei, unde luptătorii sunt sprijiniți de cei care luptă alături de ei, subliniază caracterul comunitar al nevoinței. Postul nu este o performanță solitară, ci un efort susținut de comuniune și de cuvântul învățătorilor duhovnicești.

Partea centrală a catehezei este consacrată definirii postului ca înnoire a sufletului. Sprijinindu-se pe Sfântul Apostol Pavel, Teodor Studitul arată că omul lăuntric este chemat la o reînnoire continuă. Această înnoire nu este doar morală, ci ontologică: omul se „înfrumusețează” după chipul arhetipal, adică după Hristos. Frumusețea dobândită nu este estetică, ci duhovnicească, și ea atrage prezența lui Dumnezeu în om. Postul devine astfel condiția locuirii lui Dumnezeu în suflet, ceea ce îi conferă o valoare incomparabilă.

Din această perspectivă, asprimea postului alimentar este relativizată. Sfântul Teodor îi îndeamnă pe ascultători să primească postul cu bucurie, amintind că Însuși Hristos a primit să hrănească mulțimile cu simplitate. Neobișnuitul regim alimentar, spune el, devine ușor atunci când este purtat de râvnă, iar asceza încetează să mai fie o povară, transformându-se într-o sursă de pace.

Totuși, Sfântul Teodor avertizează că postul adevărat depășește planul alimentar. El constă în depărtarea de rău sub toate formele sale: acedie, lene, invidie, ceartă, îngăduință față de sine, idioritmie. Enumerarea acestor patimi arată o fină cunoaștere a psihologiei duhovnicești, mai ales a pericolelor care îi amenință pe cei angajați în nevoință. Postul exterior, lipsit de această luptă interioară, devine steril.

Apogeul catehezei este reflecția asupra ispitei, personificată prin șarpe. Sfântul Teodor recurge la exemplul edenic pentru a arăta că păcatul nu se prezintă niciodată ca rău în sine, ci ca ceva frumos la vedere. Analogia rodiei stricate sub coajă roșie este de o mare expresivitate: plăcerea păcatului este o dulceată mincinoasă, care se transformă în amărăciune și moarte sufletească. Referința la Adam subliniază caracterul universal și repetitiv al acestei amăgiri: istoria căderii se reia în fiecare om care se lasă sedus de aparență, de plăcerile acestei lumi.

În final, Sfântul Teodor descrie cu finețe strategia diavolului, care, fiind întuneric, se preface în lumină. Această inversare a valorilor – răul prezentat ca bine, amarul ca dulce, moartea ca viață – este marea primejdie a postitorului. Cateheza se încheie astfel într-un ton de veghe și discernământ, chemându-l pe om la luciditate duhovnicească.

În ansamblu, Cateheza 54 oferă o viziune integrală asupra Postului Mare: timp al păcii, al comuniunii, al înnoirii lăuntrice și al luptei cu înșelarea. Postul nu este scop în sine, ci cale spre restaurarea chipului lui Dumnezeu în om și spre locuirea harului dumnezeiesc în suflet.