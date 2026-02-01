Radio Renașterea

Cateheză IPS Andrei: 2 Mirungerea | Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii | File de catehism ortodox

feb. 1, 2026 | Mitropolitul Andrei - Cateheze

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 1 februarie 2026, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”.

Cateheză IPS Andrei: Să nu slujim la doi domni | 2025

dec. 29, 2025

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 28...

Cateheză IPS Andrei: Păstorii și magii | Crăciun 2025

dec. 21, 2025

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 21...