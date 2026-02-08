Cateheză IPS Andrei: 3. Împărtășania | Cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii | File de catehism ortodox

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 8 februarie 2026, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”.
