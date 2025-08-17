Radio Renașterea

Cateheză IPS Andrei: Articolul 6 din Crez | „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”

aug. 17, 2025 | Mitropolitul Andrei - Cateheze

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 17 august 2025, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”.

