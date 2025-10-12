Radio Renașterea

Cateheză IPS Andrei: Biserica Ortodoxă îi cinstește pe sfinți | File de catehism ortodox

oct. 12, 2025 | Mitropolitul Andrei - Cateheze

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 12 octombrie 2025, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”.

Cateheză IPS Andrei: Sfânta Cruce | 14 septembrie 2025

sept. 14, 2025

Cateheza Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, duminică seara, 14...