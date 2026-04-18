Catehism. ABC-ul credinței | Boală și vindecare din perspectiva învățăturii Bisericii

Ne oprim asupra temei boala și vindecarea din perspectiva învățăturii Bisericii. Datorită faptului că boala nu a fost gândită în Creație de Dumnezeu ci a apărut în urma căderii în păcat a omului și pentru că aceasta aduce multă suferință trupească și sufletească, este firesc ca omul să caute vindecarea. Omul caută vindecarea la medici, cei lăsați nouă de Dumnezeu pentru tămăduirea noastră dar vindecarea vine mai ales deoarece Domnul ne-o dăruiește. De aceea Hristos este socotit Doctorul nostru Suprem iar el ne poate dărui vindecare chiar și fără medic. Puterea vindecătoare a Domnului o găsim în Biserică. Despre slujbele de vindecare ale Bisericii vorbim în această emisiune cu PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Învierea Domnului învierea noastră
În cateheza la Învierea Domnului, rostită în Sfânta Mănăstire Ormylia (28 aprilie 1979), Părintele Emilianos Simonopetritul răspunde la întrebarea: ce înseamnă pentru noi, credincioșii, învierea Domnului? Și zice: „Străbatem Săptămâna Luminată, iar bucuria, datorită...