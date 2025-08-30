Catehism. ABC-ul credinței | Călăuzirea duhovnicească în Biserica Ortodoxă II

Ev. Matei 18, 23-35 De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Şi, începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit...