Catehism. ABC-ul credinței | Călăuzirea duhovnicească în Biserica Ortodoxă II

de | aug. 30, 2025

În această emisiune vom vorbi pe marginea temei călăuzirea duhovniceacă în Biserica Ortodoxă. Ne referim la modul în care omul caută drumul spre mântuire prin povățuirea cuiva mai înțelept. În deobște preoții ca duhovnici sunt mandatați de Biserică să călăuzească poporul însă de-a lungul timpului călăuzirea duhovnicească a căzut uneori și în sarcina unor monahi sau chiar a unor simpli laici cu o viață duhovnicească îmbunătățită. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.

Catehism. ABC-ul credinței | Călăuzirea duhovnicească în Biserica Ortodoxă II
