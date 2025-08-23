Despre călăuzirea duhovniceacă în Biserica Ortodoxă vom vorbi în această emisiune – o temă care privește pe toți cei interesați de viața spirituală de mântuire. A cere călăuzirea cuiva este un act de smerenie dar și un gând bun cu privire la creditul pe care îl acordăm cuiva îndreptățit să ne îndrume, arătând că nu ne bazăm pe priceperea noastră și pe puterile proprii când este vorba să propășim duhovnicește. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea Catehism. ABC-ul credinței | Călăuzirea duhovnicească în Biserica Ortodoxă Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:55:11 Share Share Link Embed