Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Călăuzirea duhovnicească în Biserica Ortodoxă

de | aug. 23, 2025

Despre călăuzirea duhovniceacă în Biserica Ortodoxă vom vorbi în această emisiune – o temă care privește pe toți cei interesați de viața spirituală de mântuire. A cere călăuzirea cuiva este un act de smerenie dar și un gând bun cu privire la creditul pe care îl acordăm cuiva îndreptățit să ne îndrume, arătând că nu ne bazăm pe priceperea noastră și pe puterile proprii când este vorba să propășim duhovnicește. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

