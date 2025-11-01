Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Felurile rugăciunii

Vom vorbi și în această emisiune despre rugăciune. Ea ne leagă de Dumnezeu și lucrează la mântuirea noastră. Rugăciunea noastră are atât un caracter particular cât și unul public. Ambele sunt necesare și complementare. De felul cum lucrează în noi rugăciunea depinde vigoarea noastră duhovnicească. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Existența de aici fără dialog și existența de dincolo cu dialog | Duminica a 22-a după Rusalii
Ev. Luca 16, 19-31 Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr „Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, Poftind să se sature din cele ce cădeau...