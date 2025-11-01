Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Felurile rugăciunii

de | nov. 1, 2025

Vom vorbi și în această emisiune despre rugăciune. Ea ne leagă de Dumnezeu și lucrează la mântuirea noastră. Rugăciunea noastră are atât un caracter particular cât și unul public. Ambele sunt necesare și complementare. De felul cum lucrează în noi rugăciunea depinde vigoarea noastră duhovnicească. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Felurile rugăciunii
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Emisiuni recente

Sensurile textului, contextul și locurile paralele P6

Sensurile textului, contextul și locurile paralele P6

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie

În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică....

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii VI

În această emisiune vom vorbi din nou pe marginea temei Timpul sfințit în viața Bisericii. Acesta este timpul petrecut cu Dumnezeu și în preajma oamenilor credincioși. El se măsoară la fel cu cel cotidian dar are o altă calitate. Diviziunea timpului o întâlnim și în...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ