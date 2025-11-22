Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Rugăciunea de acasă

Și în această emisiune tema discuției noastre va fi rugăciunea – această îndeletnicire de căpetenie a unui creștin. Prin rugăciune ținem vie legătura cu Dumnezeu. Aceasta o facem în biserică la sfintele slujbe dar și acasă în particular. Emisiunile noastre își propun să lămurească aspectele care privesc această lucrare de căpetenie a vieții spirituale. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

