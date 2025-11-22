Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Rugăciunea de acasă

de | nov. 22, 2025

Și în această emisiune tema discuției noastre va fi rugăciunea – această îndeletnicire de căpetenie a unui creștin. Prin rugăciune ținem vie legătura cu Dumnezeu. Aceasta o facem în biserică la sfintele slujbe dar și acasă în particular. Emisiunile noastre își propun să lămurească aspectele care privesc această lucrare de căpetenie a vieții spirituale. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Rugăciunea de acasă
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Vom vorbi și în această emisiune despre timpul sfințit în viața Bisericii. Spre deosebire de timpul cotidian trăit în viața de zi cu zi, timpul sfințit este dat de relația noastră cu Dumnezeu. De el avem parte atunci când ne rugăm acasă sau la biserică; și felul cum...

Îmbogățirea întru Dumnezeu – despre semn și lăcomie | Duminica a 26-a după Rusalii

Trei atitudini ale omului făță de om | Duminica a 25-a după Rusalii

Ev. Luca 10, 25-37 Pilda samarineanului milostiv „Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ