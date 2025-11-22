Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Rugăciunea de acasă

Și în această emisiune tema discuției noastre va fi rugăciunea – această îndeletnicire de căpetenie a unui creștin. Prin rugăciune ținem vie legătura cu Dumnezeu. Aceasta o facem în biserică la sfintele slujbe dar și acasă în particular. Emisiunile noastre își propun să lămurească aspectele care privesc această lucrare de căpetenie a vieții spirituale. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Îmbogățirea întru Dumnezeu – despre semn și lăcomie | Duminica a 26-a după Rusalii
Ev. Luca 12, 16-21 Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina „Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica...