În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie II Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:54:39 Share Share Link Embed