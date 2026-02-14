Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie II

În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Judecata Universală – o provocare pentru omul de azi? | Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
Ev. Matei 25, 31-46 Judecata de Apoi „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre....