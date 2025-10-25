Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie

În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii VI
În această emisiune vom vorbi din nou pe marginea temei Timpul sfințit în viața Bisericii. Acesta este timpul petrecut cu Dumnezeu și în preajma oamenilor credincioși. El se măsoară la fel cu cel cotidian dar are o altă calitate. Diviziunea timpului o întâlnim și în...