Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Despre rugăciune. Sfânta Liturghie

de | oct. 25, 2025

În această emisiune vom vorbi despre rugăciune. Aceasta este vitală pentru omul credincios și definește poate cel mai plenar relația omului cu Dumnezeu. Ea are și un caracter particular dar și unul public; cu alte cuvinte ne rugăm și acasă dar ne rugăm și la biserică. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Pr. Cătălin Pălimaru

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

