Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească II

Vom vorbi în această emisiune despre slujirea preoțească – un oficiu care privește Biserica în ansamblul ei dar și pe fiecare dintre noi în parte. În Biserică vorbim despre preoția sacramentală prin care harul sfințitor este împărtășit credincioșilor dar și despre preoția universală a creștinilor dobândită încă de la botez. Preoția presupune a aduce jertfă în fața lui Dumnezeu ca act de ispășire a păcatelor dar și ca act de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pentru noi creștinii Preotul Suprem – Arhiereul Desăvârșit este Mântuitorul Iisus Hristos din care izvorăște puterea preoției creștine. Alături de noi este PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

