Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VII

de | apr. 4, 2026

Despre slujirea preoțească vom vorbi în această emisiune. Cunoaștem cele trei trepte ale preoției consacrate prin hiroronie: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Prin aceste trepte noi identificăm clerul superior. Există însă și un cler inferior în Biserică, mai evident ca slujire în perioada veche a Bisericii dar ale cărui urme se păstrează și astăzi. Ce rol a jucat pe vremuri, ce rol joacă și astăzi vom vedea în această emisiune. Alături de noi este PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VI

Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. Preoția creștină ca prelungire în timp a preoției lui Hristos este dispusă ierarhic în trei trepte: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Ne vom referi în această emisiune la slujirea diaconiei. Alături...

Despre citirea Sfintei Scripturi

În această emisiune avem în vedere, ca temă, citirea Sfintei Scripturi de către creștini. Ca izvor al Revelației dumnezeiești, Scriptura stă la temelia vieții Bisericii, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Pentru ca acest Cuvânt să lucreze în oameni, el...

Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească V

Vorbim în această emisiune despre slujirea preoțească. Pin intermediul preoției sacramentale primim harul lui Dumnezeu în Biserică. Ea continuă peste timp arhieria sau preoția lui Hristos. În Biserică există trei trepte ale preoției: cea de episcop, cea de preot și...

