Catehism. ABC-ul credinței | Despre slujirea preoțească VII

Despre slujirea preoțească vom vorbi în această emisiune. Cunoaștem cele trei trepte ale preoției consacrate prin hiroronie: cea de episcop, cea de preot și cea de diacon. Prin aceste trepte noi identificăm clerul superior. Există însă și un cler inferior în Biserică, mai evident ca slujire în perioada veche a Bisericii dar ale cărui urme se păstrează și astăzi. Ce rol a jucat pe vremuri, ce rol joacă și astăzi vom vedea în această emisiune. Alături de noi este PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
