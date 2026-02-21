Radio Renașterea

Catehism. ABC-ul credinței | Despre splujirea preoțească

de | feb. 21, 2026

În cadrul acestei emisiuni vom vorbi pe marginea temei despre slujirea preoțească. Preoția este o taină și o slujire măreață în fața lui Dumnezeu prin intermediul căreia harul Lui se împărtășește omului. În orice religii există un oficiu sacerdotal dar prin venirea lui Hristos, preoția este pusă în adevărata sa lumină și adevărata sa dimensiune. Preoția are un caracter particular care-i privește pe bărbații hirotoniți în acest oficiu în vederea săvârșirii lucrărilor sfinte ale Bisericii dar are și un caracter universal privitor la toți creștinii chemați la mântuire. Despre acest subiect vorbim cu PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

