Catehism. ABC-ul credinței | Despre splujirea preoțească

În cadrul acestei emisiuni vom vorbi pe marginea temei despre slujirea preoțească. Preoția este o taină și o slujire măreață în fața lui Dumnezeu prin intermediul căreia harul Lui se împărtășește omului. În orice religii există un oficiu sacerdotal dar prin venirea lui Hristos, preoția este pusă în adevărata sa lumină și adevărata sa dimensiune. Preoția are un caracter particular care-i privește pe bărbații hirotoniți în acest oficiu în vederea săvârșirii lucrărilor sfinte ale Bisericii dar are și un caracter universal privitor la toți creștinii chemați la mântuire. Despre acest subiect vorbim cu PS Samuel Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P7
Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.