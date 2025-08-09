Catehism. ABC-ul credinței | Rugăciunea Tatăl Nostru IX

Ev. Matei 14, 14-22 Și ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate,...