Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Rugăciunea Tatăl Nostru IX

de | aug. 9, 2025

Vom continua și în această emisiune tâlcuirea rugăciunii Tatăl Nostru (Rugăciunea Domnească) predată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor Săi când Acesta a fost solicitat să-i învețe să se roage. Așadar o rugăciune veche rostită de creștini de-a lungul secolelor. Ea cuprinde în linii mari cererile importante pentru viața noastră spirituală și materială. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.

