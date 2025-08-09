Catehism. ABC-ul credinței | Rugăciunea Tatăl Nostru IX

Vom continua și în această emisiune tâlcuirea rugăciunii Tatăl Nostru (Rugăciunea Domnească) predată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor Săi când Acesta a fost solicitat să-i învețe să se roage. Așadar o rugăciune veche rostită de creștini de-a lungul secolelor. Ea cuprinde în linii mari cererile importante pentru viața noastră spirituală și materială. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul colegiului ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.
Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii
Ev. Matei 14, 22-34 Umblarea pe mare - Potolirea furtunii „Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur....