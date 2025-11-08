Radio Renașterea

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii II

de | nov. 8, 2025

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vobi și în această emisiune. Acesta este un timp petrecut cu Dumnezeu în rugăciune (fie în cea particulară, fie în cea publică) . Timpul Bisericii este măsurat la fel ca cel civil în ceasuri, zile, luni și ani însă are o calitate diferită. Vorbim și astăzi despre diviziunile timpului din punct de vedere liturgic. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

