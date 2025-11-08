Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii II

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vobi și în această emisiune. Acesta este un timp petrecut cu Dumnezeu în rugăciune (fie în cea particulară, fie în cea publică) . Timpul Bisericii este măsurat la fel ca cel civil în ceasuri, zile, luni și ani însă are o calitate diferită. Vorbim și astăzi despre diviziunile timpului din punct de vedere liturgic. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

