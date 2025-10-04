Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii IV

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vorbi în această emisiune. Noi ne desfășurăm viața în timp, suntem adesea presați de el, simțim că nu ne ajunge dar simțim adesea și că îl risipim. Există însă și un timp sfințit pe care îl petrecem alături de Dumnezeu și adesea în Biserică. Deși își desfășoară viața în timpul fizic, Biserica dă totuși o altă calitate timpului. Timpul liturgic este organizat potrivit calendarului Bisericii. Există însă și o problemă a calendarului dată de acuratețea cu care este măsurat timpul și care în Biserica Ortodoxă a produs o diviziune calendaristică ce durează de mai multă vreme. Despre aceste aspecte vorbim cu Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

