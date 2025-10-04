Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii IV

de | oct. 4, 2025

Despre timpul sfințit în viața Bisericii vom vorbi în această emisiune. Noi ne desfășurăm viața în timp, suntem adesea presați de el, simțim că nu ne ajunge dar simțim adesea și că îl risipim. Există însă și un timp sfințit pe care îl petrecem alături de Dumnezeu și adesea în Biserică. Deși își desfășoară viața în timpul fizic, Biserica dă totuși o altă calitate timpului. Timpul liturgic este organizat potrivit calendarului Bisericii. Există însă și o problemă a calendarului dată de acuratețea cu care este măsurat timpul și care în Biserica Ortodoxă a produs o diviziune calendaristică ce durează de mai multă vreme. Despre aceste aspecte vorbim cu Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii IV
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Emisiuni recente

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Ev. Luca 6, 31-36 Predica de pe munte - Iubirea vrășmașilor „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor...

Sensurile textului, contextul și locurile paralele P2

Sensurile textului, contextul și locurile paralele P2

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii III

Și în această emisiune ne propunem să discutăm pe marginea temei Timpul sfințit în viața Bisericii. Instrumentul prin care lumea civilă dar și bisericească cuantifică timpul este calendarul. Există unul civil dar și unul bisericesc, timpul fiind apreciat diferit în...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ