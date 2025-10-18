Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii VI

În această emisiune vom vorbi din nou pe marginea temei Timpul sfințit în viața Bisericii. Acesta este timpul petrecut cu Dumnezeu și în preajma oamenilor credincioși. El se măsoară la fel cu cel cotidian dar are o altă calitate. Diviziunea timpului o întâlnim și în Biserică în ceea ce noi numim timpul liturgic. El este împărțit în ceasuri, zile, săptămâni și ani bisericești. Vom vorbi astăzi despre săptămâna liturgică. Invitatul nostru este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

