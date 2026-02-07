Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii XI

În această emisiune vorbim despre timpul sfințit în viața Bisericii. Este foarte important cum petrecem timpul, de noi depinde dacă îl risipim sau dacă îi dăm un sens. Calitatea timpului depinde de felul cum îl petrecem având conștiința că fiecare moment al vieții noastre este important iar timpul nostru pe pământ este limitat. A petrece cu Dumnezeu este o formă de a sfinți viața. Acest lucru se petrece nu doar la Biserică ci și în particular în viața de zi cu zi. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Despre nerisipa iubirii pentru doi fii risipitori | Duminica a 34-a după Rusalii
Ev. Luca 15, 11-32 Parabola Întoarcerii fiului risipitor „Şi a zis: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a...