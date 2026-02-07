În această emisiune vorbim despre timpul sfințit în viața Bisericii. Este foarte important cum petrecem timpul, de noi depinde dacă îl risipim sau dacă îi dăm un sens. Calitatea timpului depinde de felul cum îl petrecem având conștiința că fiecare moment al vieții noastre este important iar timpul nostru pe pământ este limitat. A petrece cu Dumnezeu este o formă de a sfinți viața. Acest lucru se petrece nu doar la Biserică ci și în particular în viața de zi cu zi. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Radio Renasterea Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii XI Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 01:00:09 Share Share Link Embed