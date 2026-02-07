Radio Renașterea

Emisiuni | Catehism. ABC-ul credinței

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii XI

de | feb. 7, 2026

În această emisiune vorbim despre timpul sfințit în viața Bisericii. Este foarte important cum petrecem timpul, de noi depinde dacă îl risipim sau dacă îi dăm un sens. Calitatea timpului depinde de felul cum îl petrecem având conștiința că fiecare moment al vieții noastre este important iar timpul nostru pe pământ este limitat. A petrece cu Dumnezeu este o formă de a sfinți viața. Acest lucru se petrece nu doar la Biserică ci și în particular în viața de zi cu zi. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

