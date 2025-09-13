Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii

Am intitulat această emisiune Timpul sfințit în viața Bisericii. Toți trăim în timp, ne desfășurăm viața și activitatea în timp și simțim adesea că acesta nu ne ajunge sau dimpotrivă că trece prea greu. Așadar calitatea timpului nostru este în legătură cu noi, depinde de subiectivitatea noastră. Prin intrarea Sa în istorie, Fiul lui Dumnezeu dă un alt înțeles timpului, el poate deveni un prilej de întâlnire cu Dumnezeu, o poartă spre veșnicie. Cum să înțelegem altfel timpul din perspectiva vieții în Hristos ne propunem în aceste emisiuni. Alături de noi este Părintele Arhim. Simeon Pintea eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
Practicarea rugăciunii lui Iisus în viața de zi cu zi
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „Rugați-vă neîncetat” (I Tes. 5, 17). Pentru om, în general, și mai ales pentru cei din lume, îndemnul acesta e foarte greu de împlinit. Părinții Bisericii însă au rânduit rugăciunea lui Iisus ca modalitate de a ne împropria sfântul...