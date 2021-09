Ce puteți face sâmbătă la WonderPuck

Festivalul WonderPuck 2021 le-a pregătit micilor spectatori clujeni o zi de sâmbătă plină de activități, care de care mai attractive: de la spectacole de teatru de păpuși la animații, concerte sau ateliere. Toate acestea, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Stradal WonderPuck. Accesul la toate activitățile este GRATUIT.

Programul celei de-a doua zi de WonderPuck începe în Piața Unirii cu „Gigalateea”, „Lorelei” și „Patrocle Patroclescu și aerele lui”, de la ora 10.30. La scena mare va fi prezentat de la ora 11 spectacolul „Mateiaș Gâscarul”, al Teatrului „Arlechino” din Brașov. Va urma de la 18, la pe aceeași scenă, de încă o reprezentație a spectacolului „Răpirea Soarelui și a Lunii”. De la 19, tot în Piața Unirii, este programat spectacolul nonverbal pentru toată familia „Little Wolf Minski and his Friends”, susținut de Thomas Herfort, de la Kabaré Púpala Marionettes din Germania. De asemenea, de la ora 20, Teatrul „Ion Creangă” va prezenta în aceeași locație spectacolul „O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin”.

Piața Unirii va găzdui și o serie de ateliere pentru cei mici. Astfel, la standul Meșterilor Populari, copiii pot lua parte la activități precum roata olarului, pictură pe ceramică sau războiul de țesut mărgele. Facultatea de Știință și Ingineria Mediului din cadrul UBB îi așteaptă pe micii clujeni cu ateliere de biodiversitate sau de confecționat animăluțe din conuri de brad. De asemenea, cei de la ManagisBio vor organiza ateliere de nutriție, iar artista Tunde Szabo va avea ateliere cu păpuși Bi-Ba-Bo. La atelierele Elementum, sâmbătă și duminică, între orele 11 și 13, respectiv 17 și 19, vor fi colorate mascote, cei mici se pot bucura de tatuaje instant, dar și de cutii senzoriale.

Totodată, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj le oferă celor mici ocazia de a se întâlni cu personaje îndrăgite, de a asculta cele mai frumoase povești și de a-și exersa abilitățile de lucru manual. Pe parcursul întregului program sunt puse la dispoziția publicului cărți spre lecturare și fișe de colorat personaje din povești.

În curtea Muzeului de Artă, a doua zi de festival va începe la ora 10, cu momentul artistic „Bucătăria familei Balaur”, susținut de clujenii Asociației MiniReactor. În continuare, de la ora 12, este programat momentul nonverbal „Little Wolf Minski and his Friends”. De la ora 17 va fi prezentat un concert susținut de trupa Antybodies (Cluj-Napoca). Va urma, de la ora 17.30, spectacolul „The Story of Kuszakeszi”, prezentat de Teatrul de Păpuși ,,Kabóca” din Ungaria, iar de la 19.30 spectacolul nonverbal „MIMóka”. De la ora 20.30, curtea Muzeului va fi animată de un concert flamenco susținut de Varga András. Seara se va încheia cu momentul muzical de susținut de trupa Platons, programat pentru ora 21.30.

Tot sâmbătă, în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei va fi prezentat de la ora 12 spectacolul „Aventurile lui Paprikajancsi”/ „Paprikajancsi kalandjai” (în limba maghiară), susținut de Teatrul de Păpuși „Puck”.

De la ora 17, Asociația AnimaArt va susține în aceeași locație spectacolul „Cel trei purceluși”. De asemenea, aceeași scenă va găzdui de la ora 19 spectacolul „Cufărul magic”, al artiștilor arădeni de la „Teatrul pe roți”. Totodată, de la ora 21, va începe spectacolul „Lampa fermecată”, prezentat de Teatrul de Umbre ,,Cengiz Özek” din Turcia.

În aceeași zi, în curtea Teatrului „Magic Puppet” (pe Bulevardul Eroilor, nr. 16) studenții și actorii profesioniști sunt așteptați de la ora 12 la workshopul „Mic îndrumar de rol în comedie”, susținut de Dragoș Pop. De la ora 18, artiștii Asociației Magic Puppet vor susține spectacolul „Istoria românilor pe scurt”, conceput pentru spectatori de peste 14 ani. De asemenea, de la ora 20.30 este programată proiecția filmului de animație „Covorul zburător”, de de Karsten Kiilerich.

Ediția din acest an a primului festival pentru copii și familie din Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca și Bonțida între 9 și 12 septembrie. Proiectul este realizat de Teatrul PUCK, Asociația ESUA, Clubului Lions, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și a Administrației Fondului Cultural Național.

Parteneri: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Transylvania Trust, Magic Puppet, Leo Club, Asociația Prietenii lui Puck, OVB, Banca Transilvania, Turkish Airline, Group Transilvae, PMA Invest, Spot Optik, Stegăroiu și Asociații, Amprenta Advertising, Narativo.ro, Verdino, Bronto, Nippon Food, Modular Housing Transilvania, Copyland Trading, Supercom, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea de Arte și Design, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.