Cea de-a patra ediție a proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret. SMile2Sport” revine la Cluj-Napoca

Asociaţia Club Sportiv Caiac SMile, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, revine la Cluj-Napoca pentru cea de-a patra ediție a proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, SMile 2 Sport. Și în acest an, activitățile sportive sunt destinate persoanelor cu nevoi speciale și tinerilor din centre de plasament, precum și tuturor celor care vor să li se alăture, în spiritul incluziunii promovate de Asociație, și se vor desfășura în Cluj-Napoca, în perioada 5 august – 15 septembrie 2023.

”Asociația a schimbat viețile a mii de persoane defavorizate în cei peste 5 ani de activitate. Am accesibilizat pârtiile din țară și derulăm continuu proiecte sociale de impact național. Ne propunem accesibilizarea sporturilor precum caiac, schi și gimnastică pentru persoanele cu dizabilități (în special locomotorii). Încurajăm sportul pentru toți, atât de masă cât și de performanță cu participarea activă a comunității locale. Persoanele cu dizabilități merită să fie participanți, nu doar spectatori”, spune Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Până pe 15 septembrie, tinerii vizați de program, alături de toți cei care vor dori să experimenteze un sport nou sau să aprofundeze disciplinele sportive pe care le stăpânesc deja, vor putea practica 3 sporturi: caiac (pe lac), tenis de câmp și baschet. Scopul proiectului este de a-i motiva pe tineri, în special pe cei cu nevoi speciale, să practice sportul și să aibă un stil de viață sănătos.

Pentru al patrulea an consecutiv, în program sunt incluse antrenamente de baschet în fotoliu rulant

Și la această ediție antrenamentele de baschet vor fi coordonate de Bianca Vescan, fost sportiv de performanță, cu o experiență de 20 de ani în practicarea acestui sport, și antrenor la Clubul Paralimpic Salvia 2000 Cluj-Napoca.

”Abia aștept să-i cunosc pe tinerii beneficiari ai proiectului. Cine știe? Poate ne mărim echipa pe care o coordonez la Clubul Paralimpic Salvia 2000 Cluj-Napoca. Eu lucrez cu persoanele cu dizabilități de 15 ani, din 2008, din pură pasiune. Iar pasiunea noastră a dat rezultate foarte frumoase. Am obținut locul al doilea la Cupa României la baschet în scaun rulant în 2022, proiectul ”Kaufland – În stare de bine”. În anul 2023 am obținut locul al treilea la Campionatul național de baschet în fotoliu rulant organizat de FRB, iar în 2024 locul al treilea în Cupa României organizată tot de FRB”, declară Bianca Vescan, antrenor de baschet.

Antrenamente de tenis, în baza sportivă de la Wonderland Cluj Resort

Antrenamentele de tenis de câmp se vor desfășura pe terenurile de la Wonderland Cluj Resort, pentru al doilea an consecutiv, și vor fi coordonate de antrenorii și voluntarii resortului.

”Mă bucur foarte mult că am putut continua colaborarea cu Ionuț și Caiac SMile pentru acest proiect și că putem da o mână de ajutor la accesibilizarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale sau pentru cei aflați în situații mai puțin norocoase. Cu toții sunt bineveniți mereu în baza noastră sportivă”, declară Darius Mârza, administratorul Wonderland Resort.

Programul activităților

Activitățile se vor desfășura conform următorului program, valabil pe întreaga perioadă a proiectului*:

Luni, 12:00 – 15:00, caiac**, lacul Gheorgheni din Cluj-Napoca

Luni, 18:00 – 19:00, baschet*** (exclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii), Baza Sportivă Gheorgheni

Miercuri, 10:00 – 11:00, tenis, Wonderland Resort, com. Feleacu

Joi, 9:00 – 10:00, baschet, Baza Sportivă Gheorgheni

*Acest program poate suferi modificări independente de voința sau capacitatea de decizie a organizatorilor (condiții meteo, impuneri sau condiționări ale terților implicați în proiect). La aceste ore și activități se mai pot adăuga ulterior și altele, în funcție de cerințele beneficiarilor și de disponibilitatea antrenorilor implicați în proiect.

**Excepție: pe data de 12 august nu se va desfășura activitatea de caiac pe lacul Gheorgheni

***Excepție: pe data de 8 august nu se va desfășura antrenamentul de baschet dedicat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

La ediția din 2023, timp de șase săptămâni, între 1 august și 15 septembrie, 300 de persoane cu diferite dizabilități au participat la activitățile sportive organizate, la Cluj-Napoca, în cadrul proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret. SMile 2 Sport”.

În cadrul acestui proiect a avut loc și o premieră națională: primul traseu de caiac accesibilizat pentru nevăzători a putut fi testat la Cluj-Napoca. Persoanele nevăzătoare au vâslit independent din caiace, ghidate de sunetele emise de boxele de pe margine. Pornind de la această reușită, au fost puse bazele proiectului ”Spre normalitate, în caiace adaptate”, prin care Asociația Caiac SMile își propune accesibilizarea a cel puțin 10 lacuri din România pentru persoanele cu dizabilități. Primul eveniment din cadrul acestui proiect, la care au participat peste 1.000 de persoane – care au vâslit peste 50 de kilometri – s-a desfășurat pe lacul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, pe 9 iulie 2023.

Despre Caiac SMile

Caiac SMile este o asociație non-profit înființată în anul 2018 cu scopul de a promova sportul şi un mod de viaţă sănătos și echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”. Asociația oferă posibilitatea de a practica activități sportive precum caiac, gimnastică și schi persoanelor cu nevoi speciale, copiilor proveniți din medii defavorizate, copiilor instituționalizați și persoanelor cu dizabilități.

Despre Ionuț Stancovici

Ionuț Stancovici este românul care și-a propus să accesibilizeze sportul pentru persoanele cu nevoi speciale. Iubitor de sport, un antrenor dedicat și dornic de-a atrage pe oameni în această direcție, iarna pe schiuri și snowboard, vara în caiac, adună în jurul său peste 2.000 de copii și adulți. Antrenează 20 de copii din club pentru performanță în concursuri internaționale, unde reprezintă România la sportul olimpic de caiac slalom.

Ionuț este inițiator al mai multor proiecte, majoritatea de natură socială: “Kayaking with disabilities”, “Skiing with disabilities”, “Aventura în natură”, etc. Ionuț crede că sportul reprezintă terapie atât fizică, cât și psihică, de aceea, orientarea lui, în mod special, este îndreptată spre persoanele cu dizabilități și copii proveniți din medii defavorizate, astfel ajutându-i să se integreze în societate.