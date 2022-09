Cea mai nouă biserică ortodoxă de pe raza Comunei Jucu, gazda ședinței administrative a preoților din Protopopiatul Cluj 1

Invitatul evenimentului a fost părintele vicar Dumitru Boca, sub protia căruia părinții Cercului Preoțesc Jucu, alături de părintele protopop Dan Hognogi au săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica cu hramurile „Sf. Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sfințită în urmă cu aproape doi ani.

Ședința administrativă a preoților din Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 s-a derulat marți, 20 septembrie, în Biserica ortodoxă din Vișea, filie a Parohiei Ortodoxe Gădălin, comuna Jucu. Ședința a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de părinții Cercului Preoțesc Jucu, sub protia părintelui vicar Dumitru Boca. Din sobor a făcut parte și părintele protopop Dan Hognogi. La finalul slujbei, părintele vicar le-a adresat preoților câteva îndemnuri pastorale și administrativ-misionare, supunând atenției o serie de provocări ale lumii post-moderne la care biserica, prin slujitorii ei, este provocată să răspundă. O veritabilă întâlnire de suflet, așa cum a descris-o și părintele protopop Dan Hognogi, ședința a adus un plus de folos preoților prezenți, fiind caracterizată de interacțiune și dialog. Divorțul, abandonul copiilor, abandonul școlar, violența domestică fizică și psihologică, adicțiile (alcoolismul, consumul de droguri, jocurile de noroc) au fost câteva din chestiunile dezbătute, la care s-au adăugat și problemele de bioetică pe care le ridică lumea post-modernă: inseminarea in vitro, eutanasia, incinerarea, sinuciderea asistată, prelevarea de organe, schimbarea de sex.

Partea a doua a fost dedicată obișnuitelor chestiuni administrative. Părintele protopop a adresat mulțumiri părintelui vicar pentru participare și deopotrivă pentru intervențiile pertinente, gazdei (în speță părintelui Adrian Paulian Mitrea) și nu în ultimul rând tuturor preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1 pentru implicare la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, eveniment care s-a desfășurat în zilele de 26 și 27 august, la Cluj-Napoca, proiect important și în egală măsură necesar. La evenimentul desfășurat marți, 20 septembrie, la Vișea, au participat, în calitate de invitați, primarul Comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, vice-primarul Mihai Cocoși, prof. Mădălin Gheorghe Trohonel (directorul Școlii „Gheorghe Barițiu” din Jucu) și lt.-col. Florin Zirbo (comandantul Unității Militare 01489 Jucu).

Ședința s-a încheiat cu o agapă frățească, care a avut loc la căminul cultural din localitate.

Părintele Dumitru Boca a fost ales vicar eparhial în urma alegerilor pentru constituirea noii Adunări eparhiale desfășurată în prima parte a acestui an. Ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pentru mandatul 2022-2026, a avut loc în luna iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, sub președinția Înaltpreasfinți­tului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramu­re­șu­lui și Sălajului. În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri care au fost împărțiți în cele cinci comisii de lucru permanente. Au fost aleși membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial și monahal și câte un membru delegat pentru Consistoriul mitropolitan. Piatra de temelie a bisericii din Vișea a fost pusă în urmă cu 20 de ani, iar sfințirea lăcașului de cult a avut loc în luna noiembrie a anului 2020 de către Înaltreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Biserica are două hramuri: „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Biserica, filie a Parohiei Ortodoxe Gădălin a fost construită între anii 2007-2020.

Lăcașul de cult a fost necesar deoarece vechea biserică din lemn, ridicată în anul 1925, se află într-o avansată stare de degradare. Biserica din lemn din Vișea, cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în anul 1925. A înlocuit un alt lăcaș de cult din lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ce data din 1812, despre care se știu puține lucruri. Biserica de lemn se află pe deal, lângă cimitirul românesc din localitate, satul Vișea având o populație predominant maghiară. Biserica este părăsită, nemaifiind folosită pentru serviciul liturgic. Terenul pe care a fost ridicată este instabil, afectat de alunecări de teren, ce pun în pericol clădirea. S-a încercat salvarea ei prin consolidarea cu contraforți și drugi de fier, demersul fiind însă zadarnic, motiv pentru care a fost ridicată noua biserică.

Piatra de temelie a noului edificiu a fost pusă la data de 10 septembrie 2000, de către Preasfinţitul Părinte Vasile Someșanul, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Lucrările de zidire au început la data de 2 iulie 2007, după proiectul întocmit de arhitectul Alexandru Lădar din Cluj-Napoca, cu finanţare de la Bugetul de Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte şi cu implicarea directă a domnului Petru Călian, fiu al satului. Între anii 2015-2020, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorul Nicolae-Dorin Slevaş, din Ighiu, jud. Alba. De asemenea, s-au realizat ultimele finisaje, sistemul de încălzire şi mobilierul bisericesc.