Cea mai vârstnică studentă din România, sărbătorită la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Dragostea pentru cunoașterea lui Dumnezeu nu are limită de vârstă, fapt demonstrat de doamna Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza), studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care sâmbătă, 14 februarie 2026, a împlinit 90 de ani.

Doamna Amalia (Lia) este în prezent cea mai vârstnică studentă a Universității Babeș-Bolyai și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România. În anul 2024, la vârsta de 89 de ani, inginerul Aurel Voicu absolvea un program de master la Universitatea „1 Decembrie 1918”, fiind considerat la acea vreme cel mai în vârstă absolvent din țară.

Luni, 16 februarie, studenta nonagenară a fost sărbătorită de comunitatea academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost un prilej de comuniune cu profesorii, colegii și personalul administrativ. La finalul întâlnirii, doamna Amalia s-a retras în paraclisul instituției, unde a înălțat o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, pentru darul vieții și pentru toate binefacerile revărsate asupra sa.

„Eu tot timpul mă rog. Psalmii îmi plac foarte mult. Psalmul 50 îl știu pe de rost, pe ceilalți îi citesc. Știu și multe rugăciuni, chiar și pentru preoți, când spun: «Doamne, să ne ferești de rău pe noi și pe preoții noștri»”, a mărturisit doamna Amalia.

O biografie marcată de perseverență

Născută la 14 februarie 1936, la Cluj, într-o familie credincioasă, a urmat studiile liceale pe care le-a absolvit cu media generală 10, performanță ce anunța un parcurs universitar promițător.

Contextul politic al vremii i-a schimbat însă traiectoria. În anul 1949, tatăl său a fost condamnat politic de regimul comunist, fapt care i-a îngrădit accesul la studii superioare, situație întâlnită în cazul multor familii afectate de represiunile perioadei.

În aceste condiții, s-a căsătorit, a întemeiat o familie, fiind binecuvântată cu un băiat, și a activat profesional în sectorul TESA, unde a îndeplinit și funcția de șefă de sindicat, implicându-se activ în viața instituției în care a lucrat.

Revenirea la vocația academică

După decenii dedicate familiei și activității profesionale, nu a abandonat dorința de a urma studii universitare. Astfel, în 2023, la vârsta de 87 de ani, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la specializarea Teologie Didactică.

În prezent, este în ultimul an de studiu și își pregătește lucrarea de licență la disciplina Studiul Vechiului Testament, sub coordonarea pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa. Tema cercetării sale vizează două dintre matriarhele Vechiului Testament, Rahela și Lia.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi. Îmi place la facultate, mai ales că am colegi tineri. Eu pe tineri îi iubesc! Mi-a plăcut teologia. Nu pot spune că mi-a fost foarte greu, dar nici ușor. Cu toate suferințele și încercările vieții, sunt un om fericit. Niciodată nu sunt singură. Dumnezeu este lângă mine și, alături de El, familia și mulți prieteni.”

Pildă pentru generații

Povestea sa cuprinde experiențe din perioade diferite: copilăria într-o familie încercată de represiunile politice, maturitatea profesională într-un sistem rigid și revenirea la studiu într-un mediu universitar deschis și dinamic.

„Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. Ce îți dă Dumnezeu nu poți să respingi. Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu. Important este să acceptăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu, spunând: «Doamne, ferește-ne de mai rău». Această vorbă am moștenit-o de la tata. Înainte de venirea regimului comunist, tata mergea duminica la biserică și cânta în strană. Avea o voce foarte frumoasă. (…) Ne rugam cu toții. Am fost crescuți în bună-cuviință și respect și am fost învățați să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate”, a mai spus doamna Amalia.

Aniversarea celor 90 de ani a fost nu doar un moment festiv, ci și o consemnare a unui parcurs de viață definit prin credință, demnitate și perseverență intelectuală.

În cadrul facultății, prezența sa oferă o mărturie vie că, într-adevăr, dragostea pentru cunoașterea lui Dumnezeu nu are limită de vârstă.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului