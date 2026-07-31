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Cel ce ține în mână toiagul rugăciunii, nu va putea să se împiedice | Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul:

Cel ce ține în mână toiagul rugăciunii, nu va putea să se împiedice și chiar dacă se va împiedica, nu va cădea întru totul.

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