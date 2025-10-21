Cel de-al zecelea hram al Mănăstirii „Petru Rareș Vodă” din Ciceu-Corabia, ocrotită de Sfinții Mărturisitori Ardeleni

Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, și-a prăznuit marți, 21 octombrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.

Cu prilejul prăznuirii celui de-al zecelea hram și al aniversării a zece ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii, de la ora 10:00, la Altarul de vară din curtea așezământului monahal, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Beclean – preotul Cristian Dragoș, protopopul Dejului – preotul Ioan Buftea, starețul Mănăstirii Petru Rareș Vodă – protosinghelul Teofan Timiș, duhovnicul Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda – arhimandritul Ilie Hanuschi, duhovnicul Mănăstirii Strâmba – protosinghelul Paisie Pașcu, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, îndemnând să fim „ortodocși credincioși, buni și misionari”, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 10, 32-33). Ierarhul a vorbit despre importanța mărturisirii credinței în ziua de azi, dându-i ca modele de credință și mărturisire pe Sfinții Mărturisitori Ardeleni, păstrători ai credinței străbune, care au fost „ortodocși credincioși, buni și misionari”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie” din Dej. La chinonic, tinerele Veronica Tomoiagă și Oana Pop au interpretat pricesne.

La finalul slujbei, părintele stareț Teofan Timiș a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oficialităților, credincioșilor prezenți, precum și tuturor celor care ajută și cercetează mănăstirea. De asemenea, a punctat faptul că a fost sărbătorit cel de-al zecelea hram.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența a numeroși pelerini, precum și a oficialităților locale și județene, în frunte cu prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Cioarbă, și primarul comunei Ciceu-Mihăiești, Silviu Cătălin Ciceu.

După oficierea Sfintei Liturghii, ierarhul a vizitat șantierul noii biserici și al complexului monahal. Lucrările de edificare a bisericii au început în anul 2022 și s-au desfășurat pe parcursul unui an și jumătate, lăcașul de cult fiind acum pregătit pentru a fi împodobit cu pictură în tehnica frescă. De asemenea, continuă lucrările la clădirea complexului monahal, care va cuprinde stăreția, trapeza, chiliile, muzeul și alte anexe.

Scurt istoric

Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, este situată la poalele Cetății Ciceului, fiind înființată în anul 2014, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, precum și la dorința credincioșilor din zonă, susținuți de primarul Valentin Mureșan.

Ridicat în cinstea domnitorului Petru Rareș, așezământul monahal îi are ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții Mărturisitori și Mucenici Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel.

Părintele protosinghel Teofan Timiș, starețul mănăstirii, a reușit, într-o perioadă scurtă, să ridice o casă monahală, un paraclis din lemn și să închege o comunitate eclezială în jurul mănăstirii.

Piatra de temelie a bisericii de zid a fost pusă în data de 21 octombrie 2015, cu prilejul prăznuirii primului hram al mănăstirii. Lucrările de construcție au început abia în anul 2022, lăcașul de rugăciune fiind ridicat în doar un an și jumătate. În prezent, biserica este pregătită pentru a fi pictată în tehnica frescă, iar lucrările continuă și la complexul monahal, care cuprinde stăreția, trapeza, chiliile, muzeul și alte anexe.

Mănăstirea este localizată în apropierea stâncii pe care se află ruinele Cetății Ciceului, care a aparținut domnitorului moldovean Petru Rareș. Acesta, alături de soția sa, Elena Doamna, a ridicat mai multe lăcașuri de cult, între care Mănăstirea Probota (unde se află și mormântul său), Mănăstirea Râșca, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia, Biserica „Sfântul Dumitru” din Hârlău și Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava. De asemenea, a refăcut Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Humor și Mănăstirea Caracalu de la Muntele Athos. Pornind de la această moștenire istorică și duhovnicească, a luat naștere dorința de a se ridica și la Cetatea Ciceului o mănăstire, în care să se înalțe neîncetat rugăciuni pentru memoria și jertfa voievodului Petru Rareș.

La Cetatea Ciceului, monument istoric datând din secolele XIII-XIV, este organizat, an de an, un festival dedicat voievodului Petru Rareș. În ultima jumătate de veac, numeroși credincioși se adună aici, după praznicul Adormirii Maicii Domnului, în cadrul unei sărbători populare.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului