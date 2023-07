Centenarul Mănăstirii Dragomireşti din Maramureşul Voievodal

Joi, 20 iulie 2023, ziua de prăznuire a Sfântului şi slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, Mănăstirea Dragomireşti din Maramureşul Voievodal şi-a serbat centenarul şi hramul. Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi şi în prezența câtorva mii de credincioşi veniţi să se închine împreună cu Întâistătătorul Eparhiei.

„Este hramul Mănăstirii Dragomireşti din Maramureşul Voievodal, o mănăstire care se pare că are rădăcini adânci în acest ţinut, în această localitate. Poate fi una din ctitoriile familiei voievodale a Dragoşeştilor. Existenţa, însă, istorică a mănăstirii este atestată la 1923, când s-au făcut primele demersuri către Mitropolia Ardealului, pe atunci, apoi către Episcopia Clujului, de care ţinea Maramureşul canonic şi, în cele din urmă, şi către Patriarhia Română, către întâiul Patriarh al României, Miron Cristea, în 1925, care a şi dat acordul şi aprobarea înfiinţării acestei mănăstiri. Demersurile, însă, au fost făcute din 1923, de către preotul de aici, care era un preot necăsătorit, mult iubit de credincioşi, şi care, după ce s-a întemeiat mănăstirea, a devenit monah cu numele de Pimen. Deci, sunt 100 de ani de la întemeierea acestei mănăstiri. Drept urmare, hramul de anul acesta are o simbolistică aparte, o încărcătură aparte, este un eveniment centenar. L-am pregătit cum se cuvine, printr-un Act Aniversar, s-a publicat monografia-album a mănăstirii, care, în mod simbolic, are 100 de pagini, câţi ani are mănăstirea, şi lucrarea acestei mănăstiri duhovniceşti este una deosebită. S-a construit acest ansamblu arhitectural. Nu este o biserică simplă. Este un ansamblu arhitectural din lemn, paraclisul de la demisol, de zid, biserica de sus, în stil maramureşean, biserică voievodală de lemn şi lângă are un Altar de Vară. Este un proiect de excepţie al Arhitectului Dorel Cordoş. Ne-am bucurat să fim din nou în mijlocul credincioşilor din această localitate şi din Maramureşul de pe Valea Izei şi de pe Valea Vişeului, să fim împreună cu obştea mănăstirii, cu Părintele Arhimandrit Sofronie, care a reînviat mănăstirea după 1990 şi a pus noile începuturi, cu binecuvântarea şi numirea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, ajutat de peste un an de zile, de aproape doi ani de zile, de Părintele Iosif, pe care ni l-a adus Dumnezeu ca un dar, şi mai ales Sfântul Iosif Mărturisitorul, pentru că atunci când am sfinţit paraclisul de la biserica nouă, i-am dăruit şi cel de-al doilea hram „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Obştea monahală era în mare criză. Erau îngijoraţi, dar Sfântul Iosif L-a adus pe Părintele Iosif, care este ardelean, şi iată că minunile lui Dumnezeu, doar să avem credinţă şi nădejde şi să nerugăm Lui, se împlinesc prin mijlocirile sfinţilor. Slavă lui Dumnezeu şi Sfântului Prooroc Ilie cinstire şi evlavie multă, cum arată credincioşii de aici, de fiecare dată la această sărbătoare impresionantă.”