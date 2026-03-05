Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” a primit primii pacienți

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, județul Cluj, primul centru din România care oferă îngrijiri paliative pediatrice complexe și gratuite, și-a deschis porțile pentru primii pacienți în data de 16 februarie 2026.

În acea zi, alături de echipa medicală și de părintele Lorand-Emanuel Komives, ctitor și coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor”, s-a aflat și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și președintele Asociației „Sf. Nectarie”. Întâlnirea a avut loc în paraclisul centrului, cu hramul „Sfântul Mucenic Hristofor”, unde ierarhul a rostit un cuvânt de încurajare pentru medici, familii și aparținători și a binecuvântat începutul acestei lucrări de mare importanță pentru copiii grav bolnavi și pentru familiile lor. Au fost internați pentru început 6 pacienți cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, urmând ca pe parcursul lunii martie să se ocupe și celelalte locuri disponibile, întrucât cererile înregistrare au fost foarte multe.

Centrul „Sfântul Hristofor” oferă asistență medicală, spirituală, psihologică și socială copiilor cu boli cronice progresive, aflați în situații în care sistemul medical existent nu putea până acum să le ofere îngrijirea de care au nevoie. De asemenea, aici sunt organizate activități educative și de stimulare senzorială pentru micii pacienți, iar părinții primesc sprijin și perioade de respiro după efortul constant depus pentru îngrijirea copiilor lor.

Un proiect al Arhiepiscopiei Clujului, ridicat exclusiv din donații

Proiectul se află sub patronajul Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, și a fost realizat cu binecuvântarea și implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lucrarea a fost coordonată, în perioada edificării, de Preasfințitul Părinte Benedict, astăzi Episcopul Sălajului, care atunci era Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului și președinte al Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj.

Piatra de temelie a fost pusă în 13 octombrie 2022 iar lucrările au început în noiembrie 2023. În perioada decembrie 2023 – septembrie 2025, clădirea a fost ridicată și dotată, putând găzdui 38 de pacienți. Costurile aferente edificării și dotării au fost acoperite exclusiv din donații și sponsorizări, venite de la diverse companii, asociații și numeroși oameni de bine.

Edificiul a fost construit în localitatea Sânnicoară, pe strada Eternității, pe un teren de 1.400 mp, donat de familia Komives, proiectul centrului a fost realizat de arhitecta Cristina Albu (Sin) iar execuția lucrării a fost realizată sub coordonarea fam. Scuturici.

Centrul a fost inaugurat și sfințit la 16 octombrie 2025 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători.

Clădirea este compusă din demisol, parter, etajul întâi și mansardă. La demisol se află paraclisul cu hramul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția. La parter sunt saloanele, camera de stimulare senzorială și sălile de tratament, iar la etaj și mansardă se află, de asemenea, saloane și spații necesare îngrijirii pacienților.

Centrul „Sfântul Hristofor” a fost conceput ca un spital care oferă asistență complexă – medicală, spirituală, socială și psihologică – în mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive. În plus, copiii vor participa la activități școlare, iar șederile sunt oferite nu doar pentru tratament, ci și pentru a le oferi părinților o perioadă de refacere după efortul constant depus în îngrijirea lor.

Distincția „Spitalul anului”

Importanța acestui proiect a fost recunoscută și la nivel național. În cadrul Romanian Healthcare Awards 2025, organizate în cadrul Romanian Hospital and Healthcare Convention, Centrul „Sfântul Hristofor” a fost distins cu trofeul „Spitalul anului”, după ce a fost selectat în finală de un juriu internațional format din 27 de specialiști din 10 țări.

În cadrul aceleiași competiții, părintele doctor Bogdan Chiorean a fost nominalizat la categoria „Medicul anului”.

Centrul multifuncțional „Sfântul Hristofor”

Un nou proiect cu impact major pentru comunitate a fost aprobat spre finanțare prin fonduri nerambursabile din PNRR: Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale „Sfântul Hristofor”, care va fi construit în apropierea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice.

Noul centru va oferi acces gratuit la educație nonformală, activități recreative și îngrijire integrată pentru copiii din familii vulnerabile, urmând să găzduiască anual un număr semnificativ de copii proveniți din zone defavorizate, care vor beneficia de transport, masă și activități educative și culturale, imposibil de accesat altfel în contextul lor social. Valoarea totală a proiectului depășește 8 milioane de lei.

Prin această extindere, Centrul „Sfântul Hristofor” continuă misiunea sa de a aduce alinare și speranță, dar și de a preveni excluziunea socială în rândul celor mici, într-un demers asumat ca „un proiect din comunitate, pentru comunitate”.

Cum poate fi sprijinit Centrul „Sfântul Hristofor”

Pr. Lorand-Emanuel Komives, coordonator al Centrului „Sfântul Hristofor“ alături de echipa centrului își exprimă recunoștința față de toți cei care au sprijinit până acum edificarea și dotarea spitalului:

„Prin dumneavoastră acest vis a devenit realitate. Vă mulțumim celor ce, pe mai departe, veți fi alături de noi!”

Cei care doresc să sprijine în continuare funcționarea spitalului o pot face prin donații către Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj, asociație care se ocupă atât de Centrul „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, cât și de Centrul Pediatric „Sfântul Hristofor”.

Donații prin SMS: Trimite mesaj cu textul „JOY” la 8845 – donație de 2 euro lunar.

Conturi bancare – Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj:

Lei (RON): RO83BTRLRONCRT00C6603105

Euro (EUR): RO25BTRLEURCRT00C6603103

De asemenea, Centrul poate fi sprijinit și prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, completând Formularul 230 până la 25 mai: https://formular230.ro/asociatia-sfantul-nectarie-cluj