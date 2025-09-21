Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, aproape finalizat

Proiectul medical unic în România, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, a ajuns în ultima etapă a lucrărilor. Potrivit raportului din luna septembrie 2025, stadiul de realizare este de 93%, ceea ce marchează un pas decisiv spre deschiderea primului spital de acest tip din țară.

În clădirea cu patru niveluri, compartimentările sunt finalizate, iar finisajele interioare și tâmplăria sunt realizate integral. Cele 19 saloane cu 19 băi sunt deja pregătite și echipate, în timp ce sălile de tratament, cabinetele de consultații, spațiile pentru activități și cele administrative se află în faza finală de dotare. În paralel, se fac ultimele verificări la echipamentele și instalațiile de pe toate nivelurile.

Exteriorul prinde formă prin aplicarea literelor volumetrice luminoase pe fațadă, amenajarea spațiilor verzi, placarea treptelor și trotuarelor cu piatră și împrejmuirea cu gard metalic.

Noul spital, construit la Sânnicoară, județul Cluj, va deveni un centru de referință pentru medicina paliativă pediatrică în întreaga regiune. Aici, pacienții minori aflați în diferite stadii ale unor boli cronice progresive vor beneficia gratuit de asistență medicală, spirituală, socială și psihologică.

Mai mult, copiii vor putea participa la activități școlare și recreative, iar părinții vor avea ocazia să primească perioade de respiro după efortul constant dedicat îngrijirii.

Proiectul este realizat exclusiv din fonduri private provenite din donații. Oricine dorește să sprijine finalizarea centrului poate contribui prin SMS la 8845 cu textul „JOY”, în valoare de 2 euro lunar, sau prin donații directe către Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj.

„Construim pentru copii. În România!” – este mesajul celor care au pus bazele acestui proiect de suflet.