Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară și-a sărbătorit astăzi hramul

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară, un proiect medico-social al Asociației Sfântul Nectarie, din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual.

Sărbătoarea așezământului a debutat la ora 10:00, cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui Alexandru Constantin Ciui, protopop al Protopopiatului Cluj-Napoca. Din sobor au făcut parte părintele Bogdan Chiorean, medic și manager al Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, părintele Emanuel Komives, coordonatorul Centrului „Sfântul Hristofor”, preacuviosul părinte Andrei Bodea, duhovnicul Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda, precum și alți preoți invitați.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența personalului medical și auxiliar al instituției, a doamnei dr. Delia Georgiana Ciuca, șef de secție, alături de pacienți și de oameni apropiați ai spitalului.

La finalul slujbei, ieromonahul Andrei Bodea a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la numele Sfântului Mucenic Hristofor, ocrotitorul centrului.

În calitate de gazdă, părintele Emanuel Komives a adresat mulțumiri personalului medical și auxiliar al spitalului, preoților invitați și tuturor celor care au ales să fie părtași la această zi de sărbătoare din viața așezământului medico-social.

De asemenea, potrivit coordonatorului, activitatea propriu-zisă a centrului a debutat anul acesta: „în data de 16 februarie 2026, când instituția și-a deschis porțile pentru primii pacienți. În prezent, avem internați 15 pacienți minori. Capacitatea centrului este de 35 de paturi pentru pacienții minori și 3 paturi pentru aparținători, dispuse în saloane moderne. La ora actuală, cel mai mic pacient pe care îl avem în îngrijire are vârsta de 3 ani, iar cel mai mare are 17 ani. La acest moment de bucurie și de sărbătoare, le mulțumim și le suntem recunoscători tuturor celor care au înțeles importanța acestui proiect și au contribuit la împlinirea lui”.

Scurt istoric

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” se află sub patronajul Asociației Sfântul Nectarie, din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, fiind realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, sub directa coordonare a Preasfințitului Părinte Benedict, astăzi Episcopul Sălajului, care, în perioada edificării, a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și președinte al Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj.

În data de 13 octombrie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Benedict au pus piatra de temelie pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, primul centru de îngrijiri paliative pediatrice cu asistență complexă și gratuită din România.

Edificiul se află în localitatea clujeană Sânnicoară, pe strada Eternității, pe un teren de 1.400 de metri pătrați, donat de familia părintelui Lorand Emanuel Komiveș, la îndemnul doamnei profesor Șoimița Mirela Komiveș. Inițiativa edificării unui astfel de spital i-a aparținut părintelui dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, ca răspuns la o nevoie reală semnalată de părinții copiilor cu boli cronice progresive, aflați în imposibilitatea de a găsi un loc de îngrijire în sistemul sanitar existent.

Lucrările la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice au început în luna noiembrie 2023. Astfel, în aproximativ doi ani, în perioada decembrie 2023 – septembrie 2025, edificiul a fost construit și dotat cu toate cele necesare, putând găzdui 38 de persoane.

Clădirea este compusă din demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul cuprinde paraclisul cu hramul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția. La parter se află saloanele, camera de stimulare senzorială și alte săli de tratament, iar la etaj și la mansardă sunt amenajate, de asemenea, saloane și alte spații necesare desfășurării activității medicale. Costurile aferente edificării și dotării clădirii au fost acoperite exclusiv din donații și sponsorizări, venite din partea numeroșilor oameni de bine.

Centrul a fost conceput după modelul unui spital care oferă gratuit asistență complexă — medicală, spirituală, socială și psihologică — copiilor cu boli cronice progresive, aflați în diferite stadii ale bolii. În cadrul centrului, copiii vor putea participa la activități școlare, iar perioadele de internare vor oferi nu doar tratament, ci și un răgaz necesar părinților, după efortul constant depus în îngrijirea propriilor copii.

Spitalul „Sfântul Hristofor” este al doilea centru dedicat îngrijirilor paliative construit de Arhiepiscopia Clujului, după Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”, înființat în anul 2012 de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

La data de 16 octombrie 2025, centrul a fost inaugurat și sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența oficialităților centrale, județene și locale, a personalităților din mediul sanitar și academic clujean, precum și a numeroși clerici, ctitori, binefăcători și susținători.

Cei care doresc să sprijine în continuare acest proiect de suflet o pot face donând în conturile Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj, asociație care susține atât Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, cât și Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.

Conturile puse la dispoziție sunt următoarele:

Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj

Lei: RO83BTRLRONCRT00C6603105

Euro: RO25BTRLEURCRT00C6603103

Sau prin SMS, la numărul 8845, cu textul JOY, în valoare de 2 euro.