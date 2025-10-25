Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Hristofor” din Cluj-Napoca, desemnat „Spitalul anului” la Romanian Healthcare Awards 2025

Joi, 23 octombrie, în cadrul Romanian Hospital and Healthcare Convention, a avut loc ceremonia de premiere a Romanian Healthcare Awards 2025, ajunsă la cea de-a cincea ediție. Evenimentul, considerat una dintre cele mai importante competiții naționale din domeniul sănătății, are scopul de a evidenția excelența, inovația și etica în serviciile medicale din România.

Aplicațiile au fost evaluate de un juriu internațional format din 27 de membri din 10 țări, specialiști în domeniul medical și al managementului sanitar.

În acest an, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”, proiect al Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca, a primit trofeul „Spitalul anului”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea și profesionalizarea îngrijirilor paliative din România. Distincția a fost oferită de Mette Rosendal Darmer, Director al Spitalului Universitar din Copenhaga – Rigshospitalet, membru al juriului RHA 2025.

Tot în cadrul ceremoniei, pr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului „Sfântul Hristofor”, s-a numărat printre finaliștii competiției la categoria „Medicul anului”, alături de alți profesioniști din domeniul medical.

Prin această distincție, Centrul „Sfântul Hristofor” confirmă standardele înalte de profesionalism și dăruire umană care îl definesc, fiind un model de bune practici în domeniul îngrijirii paliative pediatrice din țara noastră.