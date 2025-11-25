Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului” din Cluj-Napoca lansează campania de Crăciun „Hrană cu suflet”

Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului” din Cluj-Napoca desfășoară, în această perioadă, campania filantropică „Hrană cu suflet – Crăciun 2025”, dedicată sprijinirii celor aproximativ 50 de beneficiari ai centrului. Inițiativa își propune să ofere acestora o masă bogată și un strop de lumină în preajma Praznicului Nașterii Domnului.

Cei care doresc să se alăture campaniei pot contribui prin donarea de alimente de bază – făină, ulei, zahăr, brânzeturi, mezeluri și alte produse neperisabile – sau prin oferirea unei sume de bani, fie direct la sediul centrului, fie prin BT Pay, la numărul 0746 016 669.

Termenul de colectare este 15 decembrie 2025, iar donațiile pot fi depuse la sediul Centrului de Servicii Sociale, situat pe strada Ovidiu nr. 27, Cluj-Napoca.

Prin această campanie, organizatorii își propun să aducă puțină bucurie celor aflați în grija centrului și să ofere comunității posibilitatea de a se implica într-un gest de solidaritate creștină în preajma sărbătorilor.