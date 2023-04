Cerc preoțesc Valea Tecii, parohia Teaca , Protopopiat Bistrița

Parohia Ortodoxă Teaca, din cadrul Protopopiatului Ortodox Bistrița, a găzduit luni 24 aprilie 2023, întâlnirea cercului preoțesc de pe Valea Tecii. Pornind de la îndemnul biblic : ,,Fiule , sprijină pe tatăl tău la bătrânețe și nu -l mâhni in viața lui. Și chiar de i se va impuțina mintea lui ai îndurare și nu-l disprețui ” Iisus Sirah cap.3,12-13 , intâlnirea a avut loc la sediul Unitații de Asistență Medico-Sociala din localitatea Teaca.

În prezența parintelui protopop al Bistriței, Alexandru Vidican și al preoților de pe Valea Tecii, a fost săvârșită slujba de sfeștanie și rostite rugaciuni pentru folosul sufletesc și mângâierea celor 22 de vârstnici care sunt internați aici și beneficiază de îngrijire și suport medical. Unitatea de Asistență Medico-Socială,condusă de doamna director Cristina Darabont,este cămin și familie pentru acești bătrâni.

Anul 2023, dedicat de către Sfântul Sinod al BOR,pastorației persoanelor vârstnice a fost dătător de direcție în cadrul acestei întâlniri. Senectutea nu este doar o etapa oarecare din viața pământeasca a omului,ci una dăruită de Dumnezeu. Bătrânețea este un timp de cugetare asupra celor trăite,un răgaz de meditație la starea sufletului în raport cu Dumnezeu,care este Ziditorul și Dăruitorul vieții noastre. În acest moment al vieții omului ajuns la senectute,este prezenta cu lucrearea sa Biserica,prin slujitorii săi , care sunt chemați ca prin misiunea și exemplul lor,să aline ,să mângâie și să pună balsam de rugaciune pe sufletele întristate sau suferinde a celor rămași singuri în fața bătrâneții sau a bolilor.Preotul prin misiunea lui are datoria de a încerca să aducă în sufletul omului ajuns la acestă etapă a vieții, nădejdea în Hristos Domnul cel Înviat , care a biruit moartea , de aceea putem privi făra teama la trecerea înspre viața veșnică .

Prezenta preoților in mijlocul acestor vârstnici, cuvintele adresate , rostirea rugăciunilor , au făcut ,măcar preț de câteva clipe ca pe chipul celor vizitați să reapară zâmbetul,bucuria și în ochii lor să se poată citi liniștea și pacea. Bucuria prezenței preotului în mijlocul lor , am experimentat-o de fiecare dată când îi cercetez pentru nevoile lor sufletești în calitate de preot paroh al acestei localități.Întalnirea a fost una cu real folos atât pentru noi ,preoții cercului pastoral care ne-am bucurat de prezența in mijlocul nostru a parintelui protopop ,cât și pentru cei 22 de vârstnici din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială din localitatea Teaca.

A consemnat preot Vasile Motogna, coordonator cerc preoțesc Valea Tecii

Sursă Foto: Răsunetul