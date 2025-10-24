Cercetători și artiști din șase țări se reunesc la Cluj pentru a IV-a ediție a Conferinței Internaționale de Etnomuzicologie

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca va găzdui, în perioada 27-28 octombrie 2025, Conferința Internațională de Etnomuzicologie „Muzici tradiționale – recuperări, preluări, restituiri”, sub egida Centrului de Cercetare în Etnomuzicologie al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, condus de lect. univ. dr. Ciprian Mizgan-Danciu.

Programul evenimentului, aflat la a IV-a ediție, cuprinde sesiuni de comunicări științifice susținute de muzicologi, etnomuzicologi, etnologi, etnocoreologi din țară și străinătate:Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica Moldova.

Luni, 27 octombrie 2025, de la orele 10:15, Keynotespeaker-ul prof. dr. SVANIBOR PETTAN de la Universitatea din Ljubljana, Facultatea de Arte, Slovenia, va susține prelegerea „Ethnomusicologies within and accross borders”. În aceeași zi, de la orele 16:30, va avea loc recitalul folcloric „European Traditional Music”, susținut de profesori și studenți din Bulgaria, Ungaria, Polonia și România, în cadrul programului intensiv Erasmus + KA131 (Blended Intensive Programme).

Marți, 28 octombrie 2025, de la orele 14:00 va avea loc recitalul folcloric „Cântece ucrainene de dincolo de Dunăre”, susținut de Grupul vocal fondator „Zadunaiska Sici” (Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Tulcea).

Evenimentul este cu intrare liberă și va avea loc la noul sediu al Academiei de Muzică, strada Bucium nr. 2.