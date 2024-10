Ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, mandatul 2024-2028

Marți, 22 octombrie 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a participat la ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Consiliului Local al Municipiului Bistrița, pentru mandatul 2024-2028.

Sedința festivă de constituire a noii conduceri a avut loc de la ora 12:00, în sala de ședinte a Primăriei Bistrița, în prezența reprezentanților autorităților locale, județene și centrale, a noilor consilieri județeni și locali, precum și a altor invitați.

Cu acest prilej, în deschiderea ceremoniei, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare, i-a felicitat pe cei aleși și s-a rugat lui Dumnezeu să le dea putere tuturor să-și îndeplinească misiunea la care au fost chemați cu credință, multă râvnă și responsabilitate.

După intonarea Imnului Național al României și cuvântul de binecuvântare al Mitropolitului Clujului, prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Cioarbă, a deschis ședința festivă de constituire și a rost un cuvânt introductiv. De asemenea, alocuțiuni au rostit și alți oficiali și invitați, în frunte cu președintele Camerei Deputaților, Daniel Suciu, și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan.

Depunerea jurământului

Momentul culminant al ceremoniei l-a reprezentat depunerea jurământului de credință.

În cadrul ședinței de constituire au depus jurământul de credință cei 29 de consilieri județeni, în frunte cu președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, care a marcat astfel începutul celui de-al patrulea mandat consecutiv, ocupând funcția de președinte din anul 2012.

De asemenea, au depus jurământul și cei 21 de consilieri locali, în frunte cu primarul Municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, care se află la primul mandat de primar. Până la câștigarea alegerilor din 9 iunie, acesta a fost managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Bistrița.

Președintele Emil Radu Moldovan a declarat, după depunerea jurământului, că dezvoltarea județului din ultimii 12 ani se datorează întregii comunități.

„Le mulţumesc cetăţenilor judeţului Bistriţa-Năsăud şi, cu acest prilej, doresc să le mulţumesc celorlalte trei plenuri ale Consiliului Judeţean, alături de care am dus o muncă susţinută, am preluat judeţul de jos şi am reuşit să punem interesele judeţului pe primul loc. Suntem printre cele mai performante plenuri ale Consiliilor Judeţene din ţară. Sunt optimist şi încrezător că vom face în continuare aceste lucruri, că vom continua proiectele de dezvoltare şi vom crea altele noi. Nu-mi vine să cred cât de repede au trecut cei 12 ani. E foarte important că, pentru judeţul nostru şi pentru cetăţeni, lucrurile s-au transformat profund în bine. (…) Așadar, mă țin de cuvânt și, alături de consilierii județeni, dăm restart implicării, muncii, proiectelor, tuturor angajamentelor luate. Sănătatea va continua să fie pe primul loc, educația să fie o prioritate, infrastructura să meargă pe drumul dezvoltării – fie că este vorba de cea rutieră, apă, sau canal – , sportul va fi la el acasă, cultura va continua să primească respectul cuvenit, iar turismul va deveni un pilon de susținere a economiei locale”, a spus președintele Consiliului Județean.