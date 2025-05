Clericii din Protopopiatul Ortodox Bistrița s-au reunit marți, 6 mai 2025, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul a fost precedat de ceremonia de instalare a noului protopop de Bistrița, săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, în prezența membrilor Permanenței Consiliului eparhial, a clericilor din cadrul Protopopiatului Bistrița, a oficialităților civile și militare, a reprezentanților tuturor cultelor religioase din Bistrița, precum și a numeroși invitați.

De la ora 10:00, la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Coroana, cel mai vechi monument istoric din municipiul Bistrița, situată în proximitatea sediului Protopopiatului Bistrița, a fost oficiată o slujbă de Te Deum, urmată de ceremonia oficială de instalare a părintelui Ioan Marius Pintican, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Bistrița-Năsăud, în demnitatea de protoiereu al Protopopiatului Bistrița.

Părintele Ioan Marius Pintican a fost numit în noua demnitate la data de 1 mai 2025, ca urmare a pensionării părintelui Alexandru Vidican, care a slujit ca protopop de Bistrița timp de 24 de ani, în perioada septembrie 2001 – aprilie 2025.

Cu acest prilej, Mitropolitul Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc, i-a transmis părintelui Alexandru Vidican un cuvânt de prețuire și mulțumire pentru întreaga activitate desfășurată, iar noului protopop i-a adresat câteva îndemnuri pastorale și i-a dorit multă râvnă în această nouă slujire. Totodată, ierarhul a apreciat bogata activitate administrativă, pastoral-misionară și filantropică desfășurată de părintele Marius Pintican în calitate de președinte al Asociației „Filantropia Ortodoxă” – filiala Bistrița-Năsăud, care, în decursul celor 13 ani de la înființarea asociației, a inițiat, implementat și coordonat 15 proiecte sociale și medico-social-filantropice, menite să ofere sprijin și suport specializat categoriilor vulnerabile din județul Bistrița-Năsăud: familii aflate în dificultate, copii nevoiași, persoane vârstnice, bolnave, singure, precum și persoane fără adăpost.

În continuare, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Dumitru Boca, a dat citire deciziei de numire a părintelui Ioan Marius Pintican în demnitatea de protopop al Protopopiatului Bistrița, iar Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotesit întru protoiereu.

Cu ocazia retragerii din activitatea administrativă, fostul protopop, părintele Alexandru Vidican, a transmis un gând de recunoștință și a făcut un scurt bilanț al activității sale la conducerea Protopopiatului Bistrița în cei 24 de ani.

Din partea autorităților locale și centrale, mesaje de felicitare au transmis ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Gruia Ivan, și primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany.

„După 24 de ani în fruntea Protopopiatului Bistrița, părintele Alexandru Vidican a predat această responsabilitate cu smerenie. Un om minunat, pe care îl numesc prieten și alături de care am trăit unele dintre cele mai importante momente ale vieții. Îi doresc pensie cat mai lungă și să știe ca deși s-a pensionat, rămâne în continuare în sufletul familiei noastre extinse, comunitatea din Bistrița. (…) Îi urez mult succes noului protopop Marius Pintican. Un prieten alături de care am crescut, el în slujba bisericii și a celor sărmani, iar eu în serviciul public. Am lucrat împreună și am făcut lucruri frumoase pentru oameni. Am încredere ca o să continue să aducă speranță acolo unde nu e și bucurie acolo unde e cea mai mare nevoie de ea”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.