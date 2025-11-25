Christmas Opera Fair, primul târg de Crăciun al Operei clujene, în Parcul Operei

Opera Națională Română Cluj-Napoca organizează, în perioada 28 noiembrie – 7 decembrie 2025, prima ediție a târgului Christmas Opera Fair, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, găzduit în Parcul Operei. Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Parcul Operei va deveni, timp de zece zile, un veritabil sat de iarnă, cu peste 15 căsuțe din lemn, o scenă decorată tematic și reprezentarea Nașterii Domnului, gândită ca un spațiu al întâlnirii dintre artă, credință și bucuria Crăciunului.

Printre ansamblurile invitate, două formații de tradiție ale mediului teologic clujean:

Corul Colegiului Teologic Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca , dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu , va aduce în Parcul Operei frumusețea colindului autentic, interpretat de elevi formați în duhul muzicii bisericești.

Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de lect. univ. dr. Daniel Mocanu, cunoscut pentru interpretările sale rafinate și pentru participările la evenimente academice și liturgice, va oferi publicului colinde armonizate cu sensibilitate și profesionalism.

Cele două coruri teologice reprezintă nucleul spiritual al programului muzical, readucând în atenția publicului legătura firească dintre colindă și mesajul Nașterii Domnului.

Alături de formațiile teologice, vor concerta:

corul claselor V–VIII al Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, dirijor Suhárt Evelin

Ansamblul instrumentelor de suflat-alamă al Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, dirijor Francisc Mureșan

Corul Școlii Gimnaziale „Ioan Bob”, dirijor Mihaela Bucătariu

Corul „Sfânta Cecilia”, dirijor Potyó István

„Arca Kids” și Arca Band

Corul „Zorilor”, dirijor Ovidiu Lup

Corul „Zorilor Junior”, dirijor Daniel Demian

Corul „Angeli”, dirijor Angela David

„Music Haven” (pregătire: Andreea Silochi )

„Music After School by Arpy”

Corul Mixt „Peterffy Gyula”, „Happy Souls”, trupa „Modiwo”, „Voltaj Academy”

Grupul vocal „Arheo”, coordonator Veronica Macarie Moldovan

„Brass Band Carpați”, dirijori Abel Tothăzan și Alin Souca

Artiști ai Operei Naționale Române Cluj-Napoca și grupul „Vocal Colors”

Un moment aparte al târgului va fi colindarea simbolică în ieslea amenajată în mijlocul parcului, prin care organizatorii își propun să readucă în atenție sensul profund al Crăciunului – întâlnirea cu Pruncul Hristos prin cânt, lumină și bucurie curată. Christmas Opera Fair se dorește a fi nu doar un târg de iarnă, ci o sărbătoare a luminii și a comuniunii, în care arta, credința și comunitatea se întâlnesc într-o atmosferă de poveste.

Organizatorii îi invită pe clujeni și pe toți iubitorii de frumos să treacă pragul Parcului Operei în zilele de târg, pentru a se bucura de colinde, spectacole, ateliere și de darurile pregătite de meșteșugari, în așteptarea Praznicului Nașterii Domnului.