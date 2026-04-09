În Sfânta și Marea zi de Joi, Sfinții Părinți au rânduit spre prăznuire patru momente de o deosebită adâncime teologică: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de Taină, rugăciunea cea mai presus de fire din Ghetsimani și vânzarea Domnului.

În cadrul emisiunii, ne-am oprit vreme îndelungată asupra momentului Cinei celei de Taină și, în mod deosebit, asupra Tainei Sfintei Euharistii, stăruind asupra necesității unei raportări vii și neîncetate la Sfântul Potir, precum și asupra împărtășirii cât mai dese, ca izvor de viață duhovnicească și de comuniune reală cu Hristos.

Radio Renasterea Cina cea de Taină și Potirul mântuirii