Cinema Teatru Florin Piersic: Analia Selis revine la Cluj-Napoca cu proiectul „Volver”

Artista Analia Selis revine în fața publicului clujean cu proiectul cultural „Volver”, după succesul incontestabil al Turneului Național „Argentinissimo – Rădăcini”, desfășurat în luna februarie 2025, care a cuprins 22 de concerte, dintre care 17 s-au desfășurat cu sala plină.

Concertul va avea loc în data de 20 februarie, la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

La cererea publicului, noul proiect propune o incursiune muzicală în universul tangoului și al folclorului latino-american, promovând iubirea pentru spațiul în care ne-am născut, legăturile cu familia, cu partenerul de viață și cu valorile culturale ale propriei comunități. „Volver” devine astfel un demers artistic dedicat păstrării și transmiterii rădăcinilor care ne definesc identitatea.

Repertoriul ales reunește piese de tango și lucrări din folclorul latino-american, interpretate alături de doi invitați speciali: apreciatul chitarist Julio Santillán, care va călători special din Argentina pentru acest turneu, și pianistul Mariano Castro, artist argentinian stabilit în România, dublu nominalizat la Latin Grammy Awards.

Ritmurile și aranjamentele muzicale pun în valoare virtuozitatea tehnică a celor trei artiști argentinieni și a muzicienilor români din filarmonicile participante la turneu, oferind publicului o experiență artistică de înaltă ținută.