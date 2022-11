Cinstitul Brâu al Maicii Domnului a ajuns la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare

Marţi, 15 noiembrie 2022, credincioşii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, au trăit o bucurie unică. Într-o procesiune, la ceas de seară, după ora vecerniei, au însoţit, împreună cu toţi preoţii din municipiu şi din alte localităţi, interpretând pricesne, racla cu un fragment cu Cinstitul Brâu al Maicii Domnului, de la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Baia Mare, unde era aşezat de vineri seara, până la Catedrala Episcopală „Sfânta Trime” din oraş, unde va sta până sâmbătă, aproape de ora prânzului. Cei peste 2.000 de credincioşi, cu prapori, ripide şi lumânări aprinse, au mers în procesiune pe străzile băimărene până la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Aici, cinstitul odor a fost aşteptat, în sunetul clopotelor şi de toacă, în faţa sfântului locaş, de mii de credincioşi. Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, l-a preluat şi l-a dus pe braţe până pe solee.

A urmat apoi Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, oficiat de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi soborul de preoţi, după care toţi cei prezenţi s-au închinat cinstitului Brâu.

„Cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, preţ de câteva zile, începând din seara de 11 noiembrie, a poposit şi încă este în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, cinsitul Brâu al Maicii Domnului, adus de o delegaţie de Mitropolia de Volos, mai precis de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ignatios”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„Astfel, în seara zilei de 11 noiembrie, am făcut primirea cinstitului Brâu la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Baia Mare, în prezenţa credincioşilor din municipiul Baia Mare şi a preoţilor slujitori. Iată că în această seară binecuvântată de Dumnezeu, în procesiune duhovnicească, a fost adus cinstitul Brâu al Maicii Domnului, de la biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, unde s-a aflat până în seara acestei zile, în procesiune până la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, după care am săvârşit slujba Acatistului Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, am rostit un cuvânt de învăţătură şi ne-am arătat preţuirea şi binecuvântarea faţă de Părintele Hristu, care este delegat al Înaltpreasfinţitului Părinte Ignatie de Volos, conferindu-i Ordinul „Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş” din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Preacuratei Sale Maici, care a binecuvântat ca să fie în aceste zile cinstitul Brâu la noi, în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, care va aduce un prinos şi o mare binecuvântare pentru toţi credincioşii, care, cu evlavie, aşa cum se vede şi s-a văzut, au umplut până la refuz Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”. Au venit să se închine, să spună o rugăciune şi să primească binecuvântare din partea Maicii Domnului. Tuturor care au participat la aceste evenimente emoţionante şi de suflet mântuitoare le dorim ajutor sfânt de la Dumnezeu, iar celor care au făcut posibilă această lucrare duhovnicească Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le înmulţească harul, darul şi binecuvântarea” a mai spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va fi dus sâmbătă în procesiune şi în Satu Mare, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”. Aici, credincioșii din municipiu vor avea posibilitatea să vină și să se închine și să se roage Maicii Domnului pentru binecuvântare, pentru sănătate, pentru pace, pentru linişte sufletească.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”