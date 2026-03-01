Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Mitropolitul Andrei: „Biserica Ortodoxă îl mărturisește pe Hristos” | Duminica Ortodoxiei 2026

mart. 1, 2026 | Uncategorized, Mitropolitul Andrei - Predici

Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei), 1 martie 2026, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Guga, Protopopiatul Dej, județul Cluj.

Mai multe

Concert simfonic la Colegiul Academic sub bagheta lui Lawrence Foster

Concert simfonic la Colegiul Academic sub bagheta lui Lawrence Foster

feb. 18, 2026

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va susține un concert simfonic sub bagheta dirijorului emerit Lawrence Foster, avându-i ca soliști pe violonista Sarah Nemtanu și pe organistul Erich Türk. Concertul va avea loc vineri, 20 februarie 2026, de la ora 19.00,...