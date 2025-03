„Citim Acasă” – 131 de comunități din țară în care copiii citesc și li se citește în luna martie

Citim Acasă este evenimentul care are loc la nivel național, an de an, pe parcursul lunii martie și aduce împreună copii, părinți, educatori, profesori, bibliotecari și oameni pasionați de literatură pentru copii – la inițiativa Asociației Toți Copiii Citesc.

Atelierele de literație pentru dezvoltarea competențelor de citit-scris au loc în 131 localități, dintre care 70 sunt rurale, 31 sunt din orașe mari și 30 din urban mic. Coordonatorii de proiecte din aceste comunități organizează „Citim Acasă – când acasă devine acolo unde suntem cu toții”, în mod voluntar, pe parcursul întregii luni atelierele:

Atelier de citit pentru părinți

Atelier „copiii citesc copiilor”

Atelier de scriere creativă

Atelier online de ilustrații

Schimb de cărți cu scop caritabil

Evenimentele au loc în întreaga lună martie 2025, în 34 județe, printre care se numără Alba, Argeș, Galați, Bacău, dar și Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava.

„Campania Citim Acasă răspunde unei nevoi reale din comunitățile din România, unde accesul la resurse educaționale și oportunități de învățare prin expunerea la cărți de literatură pentru copii este adesea limitat. Prin aceste ateliere, oferim copiilor și adulților nu doar ocazia de a descoperi bucuria cititului, ci și un cadru în care să dezvolte competențe esențiale de literație, gândire critică și exprimare creativă. În multe dintre localitățile participante, bibliotecile și școlile nu au suficiente cărți sau programe dedicate lecturii, iar timpul petrecut în familie cu o carte este rareori o prioritate.”, afirmă Sorana Pogăcean, director dezvoltare programe de la Asociația Toți Copiii Citesc.

Citim Acasă creează astfel un spațiu de întâlnire între generații, în care cititul devine o activitate comunitară, întărind legăturile dintre copii, părinți și educatori și cultivând un mediu în care cititul cărților este valorizat și încurajat.

Fiecare inițiativă din #CitimAcasă2025 este o formă de a încuraja literația în familie și în comunitate: „Am transformat sala de clasă în casa tuturor: copii, părinți, bunici!

Au fost momente încărcate atât pentru copii, cât și pentru părinți, dar am citit! Și nu orice, ci „Vrăjitorița Jazzmina”, o poveste cu nenumărate înțelesuri, așa, ca emoțiile noastre!

Și dacă a fost cu drag pentru părinți, a fost cu entuziasm cititul pentru cei mai mici! Am citit „Ursulețul și albinele”, am făcut predicții, ne-am făcut scenarii…dar cea mai frumoasă a fost experiența micuților de la grădiniță, care au fost în papuci de musafiri.”, spune prof. înv. primar Vasilica Moghior, unul dintre oamenii care au organizat în comunitate, în mod voluntar, Citim Acasă 2025.

Coordonatorii care s-au înscris în proiect au primit câte un exemplar din cartea lansată de Asociația Toți Copiii Citesc „ Vrăjitorița Jazzmina ”, scrisă de Florin Bican și ilustrată de Andra Calligaro, carte editată cu sprijinul Pepco România. În pachetul de #CitimAcasă2025, cei înscriși în proiect beneficiază gratuit și de două cărți de la Editura Povestela Ofir și de expertiza Citim Împreună România în pregătirea atelierelor și a materialelor educaționale.

Campania #CitimAcasă se află la a treia ediție și ne dorim să devină evenimentul care crește, an de an, cititori de literatură pentru copii de calitate.

Despre Asociația Toți Copiii Citesc

Asociația Toți Copiii Citesc promovează și susține aplicarea corectă a principiului echității în sistemul de învățământ. Asociația Toți Copiii Citesc contribuie la asigurarea celor mai bune condiții pentru ca fiecare copil din România să își dezvolte abilitățile de citit și scris, esențiale pentru o educație de calitate și pentru a învăța pe tot parcursul vieții.

Asociația Toți Copiii Citesc este co-organizator al Conferinței Naționale de Literație care va avea loc în 17 mai, la București și se află la cea de-a doua ediție.

În cadrul programului Școli cu scLipici sunt oferite kit-uri de literatie, suport pentru învățători și copii – pentru clasele primare, începând cu clasa pregătitoare, unde copiii nu beneficiază de manuale.

În misiunea Asociației Toți Copiii Citesc suntem susținuți de Pepco România, ERIKS Development Partner, Editura Povestela Ofir și fiecare donator care a achiziționat și achiziționează cartea „Vrăjitorița Jazzmina”.

Mai multe detalii pe www.toticopiiicitesc.ro.