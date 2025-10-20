Radio Renașterea

Eveniment | Cultură

„CLASSICAL MUSIC SHOW” CONCERT DE MUZICĂ CLASICĂ

de | oct. 20, 2025

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, organizează joi, 23 octombrie 2025, de la ora 17:00, Concertul „Classical Music Show”, un eveniment dedicat artei interpretative și valorilor muzicii clasice.

Programul serii va fi susținut de cursanții claselor de canto muzică clasică, pian și vioară, coordonați de experții Mădălin Băban, Olga Bordaș, Nicoleta Șiclovan și Alexandru Katona, care vor oferi publicului o demonstrație a talentului și a pasiunii cultivate în cadrul școlii.

În calitate de invitați speciali, Olga Bordaș va acompania la pian o parte dintre momente, iar Mădălin Băban va susține un scurt recital, îmbinând măiestria vocală cu eleganța prezentării întregului eveniment.

Concertul face parte din seria „Joia Școlii de Arte”, un program cultural dedicat promovării artei și formării continue a tinerelor talente, oferind cursanților oportunitatea de a-și exprima evoluția artistică în fața publicului și de a se familiariza cu experiența scenei.

Publicul este invitat să se bucure de o seară rafinată, în care armonia, sensibilitatea și profesionalismul se împletesc într-un spectacol de excepție dedicat muzicii clasice.
Intrarea este liberă.

