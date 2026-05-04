Cluj Chamber Music Festival revine cu o nouă ediție și un program extins, în spații emblematice din Cluj

Opera Națională Română Cluj-Napoca organizează, în perioada 7–17 mai 2026, o nouă ediție a Cluj Chamber Music Festival, eveniment dedicat muzicii de cameră, care propune publicului un program divers, reunind artiști români și internaționali, într-o incursiune muzicală ce traversează secole, stiluri și spații neconvenționale.

Ediția din acest an aduce o viziune extinsă asupra muzicii de cameră, de la polifonia renascentistă și repertoriul clasic, până la jazz, proiecte crossover și formule instrumentale inedite. Festivalul își propune să scoată muzica de cameră din tiparele convenționale și să o apropie de public prin concerte organizate nu doar în săli de spectacol, ci și în biserici istorice, curți interioare, parcuri și alte spații alternative, oferind astfel o nouă perspectivă asupra experienței artistice.

Pe parcursul celor unsprezece zile de festival, publicul va putea participa la recitaluri și concerte găzduite de instituții și locuri reprezentative din Cluj-Napoca și împrejurimi, între care Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Casa Libertății Religioase, Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, Biserica Luterană Pietati, Cinema Victoria, Parcul Feroviarilor, Castelul Bánffy din Răscruci și sala mare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Programul include titluri precum „Schubert: The Art of Lieder”, „Harmonie”, „Venezia nel mondo”, „Moonlight Strings”, „Dall’Opera Italiana al Jazz”, „Fantezii de primăvară” și concertul de gală „From Mozart to Django Reinhardt”, care va încheia festivalul în data de 17 mai.

Evenimentul este organizat de Opera Națională Română Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Culturală Opera 2 You.