Cluj-Napoca a găzduit reuniunea de lucru a Boardului de Conducere al Conferinței Bisericilor Europene (CEC)

În perioada 22–24 mai 2025, municipiul Cluj-Napoca a fost gazda reuniunii de lucru a Boardului de Conducere al Conferinței Bisericilor Europene (CEC), un eveniment de înaltă importanță pentru dialogul inter-creștin european.

Întâlnirea s-a desfășurat cu înaltă binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Nikitas, Arhiepiscopul Thateirei și Marii Britanii, președintele CEC, și au avut caracter decizional, vizând evaluarea activităților curente, aprobarea bugetului revizuit pentru anul 2025, precum și conturarea planului strategic pentru perioada 2026–2029. De asemenea, au fost discutate direcțiile Adunării Generale din 2028, implicarea tinerilor în viața Bisericii, dezvoltarea programelor de formare teologică, precum și teme de actualitate precum securitatea, inteligența artificială și echitatea între generații.

Părintele profesor Cristian Sonea, membru în Boardul CEC și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, a oferit pentru Radio Renașterea câteva repere ale evenimentului:

„În perioada 22–24 mai anul acesta a avut loc, la Cluj-Napoca, întâlnirea Boardului de Conducere al Conferinței Bisericilor Europene. Această conferință este o organizație inter-creștină care are ca scop întărirea dialogului între Biserici, nu doar la nivel teologic, ci mai ales pe orizontală – în zona proiectelor sociale, educaționale și culturale – căutând să răspundă provocărilor lumii contemporane. Reuniunea acestui for are loc de două ori pe an: o dată la Bruxelles, unde se află sediul CEC, și o dată într-o țară membră. În 2025, prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, această onoare a revenit României, prin orașul Cluj-Napoca. În cadrul acestei întâlniri s-au evaluat proiectele desfășurate până în prezent, s-a aprobat bugetul revizuit al conferinței pentru anul viitor și s-au conturat direcțiile de acțiune și inițiativele viitoare, astfel încât activitatea CEC să fie cât mai bogată și mai roditoare în societatea europeană actuală.”