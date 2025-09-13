Cluj-Napoca devine capitala para tenisului de masă românesc: Campionatul Național 2025

Pe 13 septembrie, între orele 08:45 și 17:30, Sala Sporturilor „Horia Demian”din Cluj-Napoca va găzdui Campionatul Național de Para Tenis de Masă – ediția 2025, competiția de referință a sportului paralimpic românesc în această disciplină.

Organizat de Comitetul Național Paralimpic, în parteneriat cu Federația Română de Tenis de Masă și Butterfly România, evenimentul va reuni la start aproximativ 50 de sportivi din 10 cluburi din întreaga țară, confirmând creșterea și consolidarea acestei ramuri sportive în România.

O gazdă cu semnificație aparte

Cluj-Napoca, oraș recunoscut pentru energia sa sportivă și pentru deschiderea către evenimente de anvergură, găzduiește cea mai importantă competiție națională de para tenis de masă. Infrastructura modernă, atenția acordată accesibilității și nucleul puternic de sportivi legitimați aici fac din Cluj un partener natural al mișcării paralimpice.

O competiție cu valoare multiplă

Campionatul are obiective clare:

promovarea sportului paralimpic la nivel național,

selecția pentru loturile reprezentative,

creșterea nivelului de performanță,

consolidarea colaborării dintre cluburile de profil și CNP, în perspectiva legitimării sportivilor în Federația Română de Tenis de Masă.

Invitați de marcă și momente memorabile

Competiția depășește sfera sportivă și devine o sărbătoare a performanței și a inspirației. Ceremonia de deschidere, programată la ora 13:30, va aduce laolaltă sportivi consacrați, legende ale sportului românesc și internațional, dar și invitați surpriză.

Personalitățile confirmate transmit un mesaj comun: sportul schimbă vieți, creează punți între generații și unește comunități. Printre acestea, menționăm:

Otilia Bădescu , legendă a tenisului de masă, campioană europeană absolută și multiplă medaliată mondială, participantă la patru ediții ale Jocurilor Olimpice;

, legendă a tenisului de masă, campioană europeană absolută și multiplă medaliată mondială, participantă la patru ediții ale Jocurilor Olimpice; Alexander Peev , primul sportiv paralimpic al României, pionier al participării la Jocurile Mondiale din 1972;

, primul sportiv paralimpic al României, pionier al participării la Jocurile Mondiale din 1972; Ionuț Rada , campion al României cu CFR Cluj, astăzi mentor prin proiectul „The Rada Way”;

, campion al României cu CFR Cluj, astăzi mentor prin proiectul „The Rada Way”; Alexandru Florin Bologa , campion paralimpic la judo la Paris 2024 și multiplu campion mondial și european;

, campion paralimpic la judo la Paris 2024 și multiplu campion mondial și european; Adrian Crișan , simbol al tenisului de masă românesc, cu cinci participări olimpice și un palmares impresionant la nivel mondial;

, simbol al tenisului de masă românesc, cu cinci participări olimpice și un palmares impresionant la nivel mondial; Zoltán Kovács , triplu medaliat la Jocurile Mondiale din 1975 de la Saint Etienne, pionier al sportului paralimpic românesc.

, triplu medaliat la Jocurile Mondiale din 1975 de la Saint Etienne, pionier al sportului paralimpic românesc. Tudor Scripor, artist și inventator clujean, creator al „Alfabetului Scripor”, primul sistemtactil care le permite nevăzătorilor să identifice culorile.

De asemenea, ceremonia va fi onorată de prezența lui Carol-Eduard Novák, primul campion paralimpic al României și președinte al Comitetului Național Paralimpic: „Cluj-Napoca este un adevărat motor al para tenisului de masăromânesc – aici se formeazăcampioniiși se construieșteviitorulsportuluiparalimpic. CampionatulNațional 2025 ne oferăocaziasărecunoaștemmeritelesportivilor, antrenorilorșicomunității locale care susținexcelența, darșisăarătămcât de multsportulparalimpicpoateschimbavieți. Este esențialsăpromovămaceastădisciplinăpentru ca tot maimulțitinerisădescopereoportunitatea de a-șitransformapasiuneaînperformanțăși de a-șidepășilimitele.”

Competiție la standarde internaționale

La cele 12 mese de joc, sportivii își vor disputa supremația în probe individuale și de dublu, sub privirile unor arbitri de elită. România are onoarea de a conta pe arbitri internaționali recunoscuți, precum Steff Mircea (Gold Badge) – unul dintre cei doar 32 de arbitri de acest rang din lume –, alături de Gîmbuță Cătălin (Blue Badge), Mladin Radu (Blue Badge in Progress) și alți arbitri certificați ITTF, care garantează respectarea celor mai înalte standarde de corectitudine și profesionalism.

Programul competiției

08:30 – 12:45 | Probe individuale (masculin & feminin) și finale

| Probe individuale (masculin & feminin) și finale 12:45 – 13:30 | Pauză de masă

| Pauză de masă 13:30 – 14:00 | Ceremonia de deschidere

| Ceremonia de deschidere 14:00 – 16:45 | Probe de dublu (masculin, feminin, mixt) și finale

| Probe de dublu (masculin, feminin, mixt) și finale 16:45 – 17:15 | Festivitatea de premiere

Intrare liberă

Publicul este invitat să participe gratuit la eveniment și să descopere povești de viață care inspiră, să fie martor la meciuri spectaculoase și să susțină sportivii care demonstrează că adevărata victorie se naște din curaj și perseverență.

Data: 13 septembrie 2025

Locația: Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca

⏰Ora ceremoniei de deschidere: 13:30

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil.

Partenerii oficiali ai CNP sunt: