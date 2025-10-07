CLUJ-NAPOCA DEVINE DIN NOU CAPITALA CHITAREI CLASICE

Între 13 și 17 octombrie 2025, municipiul Cluj-Napoca va găzdui cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Novum Generatio – cel mai mare eveniment de acest gen din România și unul dintre reperele muzicale ale toamnei. Timp de cinci zile, orașul va fi transformat într-un punct de întâlnire pentru artiști de prestigiu, public pasionat și tinere talente, într-o atmosferă în care tradiția și excelența artistică se împletesc cu energia noii generații.

Festivalul se va desfășura în spațiul elegant al Centrului de Cultură Urbană Casino, unde vor avea loc recitaluri extraordinare cu acces liber pentru public. Această ediție aduce împreună chitariști consacrați din nouă țări, inclusiv trei laureați ai celui mai prestigios concurs internațional – Guitar Foundation of America, ceea ce conferă programului o strălucire aparte.

Printre invitații de marcă ai acestei ediții se numără nume sonore ale scenei internaționale precum Łukasz Kuropaczewski (Polonia), Gabriel Bianco (Franța), Rovshan Mamedkuliev (Rusia), András Csáki (Ungaria) și Anton Baranov (Franța), alături de alți artiști remarcabili care vor aduce pe scenă o diversitate de stiluri și interpretări.

Festivalul Novum Generatio nu înseamnă doar concerte, ci și o ocazie unică pentru public de a descoperi frumusețea și complexitatea chitarei clasice, de a intra în contact direct cu muzicieni de renume mondial și de a celebra împreună arta la cel mai înalt nivel.

Pentru programul complet și noutăți despre ediția 2025, vizitați site-ul oficial al Asociației Harmonia Cordis (http://harmoniacordis.org/) și pagina de Facebook a festivalului (https://www.facebook.com/NovumGeneratioGuitarFestival).

PROGRAMUL FESTIVALULUI:

ZIUA 1 – 13.10.2025 – Centrul de Cultură Urbană Casino – 18:00

FLORIAN BABȚAN-VARGA (România)

ZP GUITAR QUARTET (Ungaria)

GUY HIRSCHBERGER (Israel)

ANDRÁS CSÁKI (Ungaria)

ZIUA 2 – 14.10.2025 – Centrul de Cultură Urbană Casino– 18:00

ISTVÁN ISTVÁN FERENC (România)

DUO IANCU-LOBONȚ (România)

ROVSHAN MAMEDKULIEV (Rusia)

ZIUA 3 – 15.10.2025– Centrul de Cultură Urbană Casino– 18:00

PETRU DAMIAN (România)

EMA KAPOR (Serbia)

ANTON BARANOV (Rusia)

ZIUA 4 – 16.10.2025– Centrul de Cultură Urbană Casino– 18:00

MARIA ILINCA PRIGOANĂ(România)

JACOPO RIZZARDI (Italia)

GABRIEL BIANCO (Franța)

ZIUA 5 – 17.10.2025– Centrul de Cultură Urbană Casino– 18:00

DUO CELESTE (România)

PETER GRANEIS (Germania)

ŁUKASZ KUROPACZEWSKI (Polonia)

VIDEO:

Łukasz Kuropaczewski – https://youtu.be/zSk9iLfgkv8?si=kZQ7thzScp-n39rb

Gabriel Bianco – https://youtu.be/gSeE4IF2CZc?si=X_zYJPJN9v8OKqcu

Rovshan Mamedkuliev – https://youtu.be/UlIw8Kerh1E?si=oiyV7GiWQBjWwINX

András Csáki – https://youtu.be/EJQn3X5vBZk?si=yOgjV18_fWUcZqVT

Anton Baranov – https://youtu.be/WF9EEtvvYSU?si=B3iZaA1Gygf9em8x