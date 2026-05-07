Cluj-Napoca devine, la final de mai, capitala designului și arhitecturii contemporane

Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 28–31 mai 2026, cea de-a patra ediție a festivalului ArtDesign Days, un eveniment dedicat arhitecturii, designului și artelor vizuale, desfășurat anul acesta sub tema „Integrarea patrimoniului în arhitectura contemporană”.

Timp de patru zile, Piața Unirii se va transforma într-un amplu spațiu al creativității, întins pe peste 2.000 de metri pătrați, unde publicul va putea descoperi expoziții, instalații, workshopuri, conferințe și întâlniri cu specialiști din domeniu. Accesul la eveniment este gratuit.

Un punct important al ediției din acest an îl reprezintă expozițiile curatoriale găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, unde vizitatorii vor putea admira selecții fotografice ale proiectelor Fundația Regală Margareta a României, lucrări semnate de artiști ai Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Cluj-Napoca, dar și colecții de bijuterie contemporană realizate în parteneriat cu Transilvania Jewelry Festival.

Festivalul aduce la Cluj invitați de prestigiu din Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Germania, Orientul Mijlociu și România, printre care arhitectul spaniol Pepe Gascon, designerul britanic John Cooper, arhitectul italian Andrea Di Rosa, dar și personalități marcante ale arhitecturii românești, precum Șerban Țigănaș și Claudiu Salanță.

Programul cuprinde conferințe, ateliere, paneluri tematice, expoziții și momente artistice, iar festivalul își propune să creeze un spațiu viu de dialog între profesioniști, antreprenori și publicul interesat de noile direcții ale designului contemporan.

ArtDesign Days își confirmă astfel statutul de reper cultural regional, punând Clujul, pentru câteva zile, în centrul dialogului european despre arhitectură, patrimoniu și creație contemporană.